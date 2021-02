Borgere som ikke kan kører selv, vil torsdag i uge 8 få muligheden for at blive kørt til FH Hallen og få en coronavaccination. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Pop-up: Her bliver der vaccineret i næste uge

Allerød Kommune etablerer i næste uge (uge 8) et såkaldt pop-up vaccinationssted for de af kommunens borgere, der tilhører målgruppe 2,3 og 5, og som er visiteret til kørsel - og dermed ikke selv kan fragte sig til et vaccinationssted.