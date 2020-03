Forvaltning og politikere har været i kontakt via Skype siden nedlukningen, men politiske møder ad den kanal har ikke været muligt i Allerød. Det er det blevet nu. På billedet er det udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen, direktør Morten Bøgelund, kommunaldirektør Morten Knudsen og borgemster Karsten Längerich, der holder møde. Foto: Karsten Längerich

Politiske møder via Skype til april

Allerød - 25. marts 2020 kl. 18:33 Af Anne-Mette Rasmussen

En bekendtgørelse giver nu Allerød Kommune mulighed for at holde sine politiske møder via Skype-forbindelser.

I april måned bliver det muligt for politikerne i Allerød Kommune at holde både fagudvalgsmøder, økonomiudvalgsmøder og byrådsmøde via Skype. Det oplyser borgmester Karsten Längerich.

Her i marts har Allerød måttet aflyse sit møde i både Økonomiudvalget og byrådet. Således er der ikke byrådsmøde i aften, som det ellers var planlagt. Det er sket, fordi Skype-møder ikke er nævnt som en mulighed i den styrelsesvedtægt, det nuværende Allerød Byråd vedtog ved byrådsperiodens begyndelse.

Men nu kommer regeringen kommuner som Allerød til undsætning. Regeringen er nemlig kommet med en »Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)«.

Og det giver Allerød Kommune mulighed for igen at holde politiske møder.

Det er Karsten Längerich glad for.

- Vi har kunnet rykke punkter i marts, men der er ved at være en del punkter, som kræver politisk behandling, og derfor holder vi udvalgsmøder og byrådsmøde i april. Det er dog vigtigt, at vi fortsat ikke samles og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så derfor bliver det via Skype. Der er allerede andre kommuner, som har holdt byrådsmøder via video-forbindelse, og jeg har hørt at det er forløbet godt, siger han.

Også Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen er glad for, at det politiske arbejde nu kan komme i gang igen.

- Der er løbende beslutninger, som skal træffes, og derfor er det vigtigt, at lokaldemokratiet er i gang og fungerer, siger han.