Politisk opbakning til Dæmpegård: - Der er noget at gå videre med

Martin Lidegaard (R) tilkendegav på et besøg sin støtte til Dæmpegård, som venneforeningen kæmper for at holde liv i.

Tokkekøb Hegn viste sig fra sin smukkeste side onsdag morgen, da Foreningen Dæmpegårds Venner havde sat folketingsmedlem for Radikale Martin Lidegaard stævne ved den gamle skovridergård, Dæmpegård.

Med mødet ønsker foreningen at skabe mere opmærksomhed om, at en vigtig del af kulturarven er i fare for at forsvinde. For Naturstyrelsen, som ejer Dæmpegård, har ikke længere brug for den gamle gård fra 1788. Og siden den sidste skovløber flyttede ud i 2018, har gården stået tom.

I årenes løb er den forfaldet, og sidste år søgte Naturstyrelsen om lov til at rive Dæmpegård ned.

Et fantastisk sted Foreningen Dæmpegårds Venner blev stiftet i et forsøg på at redde den gamle gård fra nedrivning, og det er også set i det lys, at det radikale folketingsmedlem er blevet inviteret med ud i skoven.

- Det er vores håb, at Martin Lidegaard kan blive Dæmpegårds talerør i Folketinget, også gerne i forhold til miljøministeren. Kulturarven er for vigtig til, at stat og kommuner bare lukker øjnene og håber på, at der sker et mirakel. Dæmpegård er formodentlig Danmarks ældste tilbageværende skovridergård og ligger i et helt unikt område, hvor landskabet tydeligt adskiller sig fra andre steder. Vi er nødt til at være fælles om at bevare Dæmpegård, siger Lisette Thamdrup, der er formand for Dæmpegårds Venner.

Først og fremmest blev Martin Lidegaard betaget af stedet, som han ikke kendte i forvejen.

- Det er jo et fantastisk sted. Utroligt!, sagde han efter turen forbi Kongedyssen, henover sletten med det græssende kreatur og ind på Dæmpegårds gårdsplads.

Kræver gode kræfter Dernæst satte besøget på den gamle skovridergård en masse tanker i gang hos folketingspolitikeren om, hvad der er af muligheder.

- Jeg tror ikke, at det vil være svært at skrabe penge sammen til at købe det og få det renoveret. Der er pengestærke fonde at søge. Men det er driften, der kan blive svær, sagde han til Lisette Thamdrup, der havde Marlene Hald og John Nørskov Hansen, ligeledes fra Dæmpegårdens Venner, med sig.

Foreningen Dæmpegårds Venner har 190 medlemmer, hvoraf de syv er frivillige i bestyrelsen.

De arbejder målrettet på at skabe fundament for at bevare og aktivere Dæmpegård som Natur-Kulturhus til glæde og gavn for børn og voksne.

Vil skubbe på Lisette Thamdrup medgiver, at driften er en udfordring.

- Vi håber jo på, at kommunen eventuelt kunne bruge nogle af lokalerne. Det kunne være en fast indtægt på Dæmpegård. Det er jo ikke fordi, vi skal tjene penge på det. Det skal bare køre rundt, siger hun.

Martin Lidegaard tilkendegav på mødet, at han er villig til at kaste kræfter ind i projektet, som dog kræver velvilje flere steder fra for at kunne lykkes.

- Det kræver alle gode kræfter. For det første at staten leverer området. Det vil jeg gerne prøve at skubbe på for. Så kræver det private midler til at renovere det, og endelig at man får en fornuftig drift af stedet efterfølgende. Der skal både være private indtægter, og kommunen skal spytte i kassen, så der er nogle bump på vejen. Men jeg synes bestemt, der er noget at gå videre med, for det er et fantastisk sted, sagde han.