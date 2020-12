Se billedserie Stort set fra begyndelsen har Thomas Frisch stået i spidsen for protessterne imod erhvervsområdet ved Farremosen som talsmand for borgergruppen »En grøn kommune går i sort«. Nu stiller han op til byrådet for de konservative. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Politikernes største kritiker vil i byrådet

Allerød - 15. december 2020 kl. 06:13 Kontakt redaktionen

Af Anne-Mette Rasmussen

I godt og vel tre år har Allerøds borgere kendt ham som manden, der stillede sig i spidsen for borgernes protester imod tung industri på erhvervsområdet ved Farremosen. Manden der talte det etablerede lokaldemokrati imod i kampen for at undgå en asfaltfabrik i kommunen.

Nu kan Thomas Frisch selv blive en del af det etablerede system. Han er blevet medlem af Konservative og stiller op for partiet ved kommunalvalget til november.

Men målet er fortsat det samme: At gøre opmærksom på at Allerød som kommune ikke er stor nok til at rumme mere tung industri og at sørge for, at der bliver kørt en hård linje over for de virksomheder, der allereder har etableret sig i Farremosen.

- Enten må man være tilfreds med sådan, som tingene er i Allerød, eller også må man prøve at gøre noget ved det. Det har egentlig altid været min holdning. Jeg er ikke typen, der sætter mig ned og ser tingene sker, jeg vil hellere prøve at påvirke tingene og få dem til at ske. Og hvis man vil det i Allerød, er der ikke så meget andet at gøre end at starte et nyt parti eller at melde sig ind i et parti, siger Thomas Frisch, der har overvejet den første løsning.

- Men det er op ad bakke, og jeg synes egentlig heller ikke, at vi har brug for det. Hvorfor skulle jeg sidde og opfinde den dybe tallerken endnu engang, når mine holdninger ikke er voldsomt anderledes end Konservatives, som jeg nu har meldt mig ind i. Bortset fra at jeg måske vil have mere fokus på erhvervsområdet, siger han.

Thomas Frisch håber, at han, hvis han lykkes med at blive valgt til byrådet, kan bringe lidt mere energi og liv ind i det lokalpolitiske arbejde. Samt fornyelse.

- Jeg vil også sige, at jeg har meldt mig under fanerne, fordi jeg gerne vil prøve at gøre noget ved de problemer, vi har med Farremosen. Men jeg vil også gerne kendes for andet end det, og det må jeg jo så prøve at arbejde på, siger Thomas Frisch, der har annonceret sit kandidatur på Facebook.

Responsen har været positiv.

- Jeg fornemmer, at der er en pæn opbakning til, at der sker noget nyt, og mange har tilkendegivet, at de synes, det er en god ide ikke at stifte et nyt parti. Jeg har ikke fået nogen sure kommentarer endnu, om at jeg er en forræder eller lignende. Kun en masse positive tilkendegivelser, siger han.

Thomas Frisch er 53 år og er født i Værløse. Han flyttede til Allerød sammen med sin kone Maj-Britt i 1989. Deres to piger har gået i skole på Ravnsholtskolen og Engholmskolen, og den ene af dem har også været elev på Allerød Gymnasium.

Til daglig arbejder han som bussiness development manager for et firma i Taiwan, der sælger displays til for eksempel køkkenmaskiner og varmestyringsanlæg. Han er uddannet indenfor salg og marketing, og han har ansvaret for firmaets forretningsudvikling i hele Europa. I sin fritid spiller han golf og er sammen med sin kone medlem af Hillerød Golf Klub.