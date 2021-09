Se billedserie Der er ikke mange gaver i forligspartiernes Budget 2022-2029 for Allerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politikerne har strammet bæltet ind i ny budgetaftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikerne har strammet bæltet ind i ny budgetaftale

Allerød - 29. september 2021 kl. 16:24 Kontakt redaktionen

De 15 ud af 21 medlemmer af Allerød Byråds aftale for kommunens Budget 2022-2029 er ikke en aftale, der indeholder nye, store investeringer. Tværtimod går det igen blandt forligspartierne V, S, SF, R og Vores Allerød, at det i år skal ses som en succes, at man har undgået besparelser på velfærden efter et år, der har budt på et ekstraordinært niveau af øgede udgifter til blandt andet corona, kommunal udligning, og de specialiserede sociale områder, lige som man også har fået mindre i beskæftigelsestilskud.

Af budgetforligsteksten fremgår det, at man stod over for en udfordring med at finde i omegnen af 37 millioner kroner. Pengene har forligspartierne primært fundet ved at skrue helt ned for byggeriet til næste år. Anlægsbudgettet for 2022 er således blot på 6,4 millioner kroner mod et gennemsnit på i omegnen af 60 millioner kroner årligt i de efterfølgende syv år.

Ingen nye cykelstier Konkret er der en række faste anlægspuljer, man har valgt at skrive et stort rundt 0 ud for i 2022. De omhandler trafiksikkerhed, nye cykelstier, byudvikling i de tre bysamfund samt en pulje til udvikling af læringsmiljøerne på skolerne (læs nye fysiklokaler, bedre IT-forhold eller lignende). Konkret er der en række faste anlægspuljer, man har valgt at skrive et stort rundt 0 ud for i 2022. De omhandler trafiksikkerhed, nye cykelstier, byudvikling i de tre bysamfund samt en pulje til udvikling af læringsmiljøerne på skolerne (læs nye fysiklokaler, bedre IT-forhold eller lignende).

Derudover reduceres budgettet til bygningsvedligeholdelse med 14,5 millioner kroner i 2022, ligesom at man også bruger fem millioner kroner mindre på infrastruktur. Til sidst har man indregnet en effektivisering af forvaltningen på 0,6 procent af budgettet svarende til cirka ni millioner kroner. Allerød Nyt har taget en snak med politikerne bag om budgetforliget.

Karsten Längerich. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester Karsten Längerich (V) "Jeg synes, vi er landet rigtig godt. Det er undgået os at skære på velfærden, og det troede vi ikke på, da vi gik i gang i sommer. Det er rigtig glædeligt. Og så ligger der ikke nogen skjult regning og venter. Der er ikke noget valgflæsk i det her. Alt i alt har vi lavet et dybt ansvarligt budget, når man ser på, hvilken situation vi var i. Derfor vil jeg også gerne rose de andre partier, fordi de også tager ansvar." "Jeg synes, vi er landet rigtig godt. Det er undgået os at skære på velfærden, og det troede vi ikke på, da vi gik i gang i sommer. Det er rigtig glædeligt. Og så ligger der ikke nogen skjult regning og venter. Der er ikke noget valgflæsk i det her. Alt i alt har vi lavet et dybt ansvarligt budget, når man ser på, hvilken situation vi var i. Derfor vil jeg også gerne rose de andre partier, fordi de også tager ansvar."

Miki Dam Larsen. Foto: Allan Nørregaard

Miki Dam Larsen (S) "For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi har sikret, at der ikke er besparelser, der rammer de ældre og de handicappede, samt at vi trinvist indfaser bedre normeringer i vores daginstitutioner (to millioner kroner/året fra 2025, red.). Det illusterer meget godt, at vi har en sund økonomi, når vi godt kan håndtere selv et stort skud for boven. Alt i alt et disciplineret budget med en optimistisk udsigt til at løfte kernevelfærden de kommende år." "For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi har sikret, at der ikke er besparelser, der rammer de ældre og de handicappede, samt at vi trinvist indfaser bedre normeringer i vores daginstitutioner (to millioner kroner/året fra 2025, red.). Det illusterer meget godt, at vi har en sund økonomi, når vi godt kan håndtere selv et stort skud for boven. Alt i alt et disciplineret budget med en optimistisk udsigt til at løfte kernevelfærden de kommende år."

Nikolaj Rachdi Bührmann. Foto: Allan Nørregaard

Nikolaj Rachdi Bührmann (SF). "Borgmesteren havde (i sit budgetudkast, red.) lagt op til besparelser på dagtilbudsområdet. Vi har fået fjernet de besparelser og hævet normeringerne fra 2025. Det ser vi i SF som en ret stor sejr. Derudover har vi fået indført, at vi søger en pulje fra finansloven til at oprette faste teams i hjemmeplejen, så de ældre møder flere kendte ansigter i deres dagligdag. Til sidst har vi fået et punkt med omkring en borgerrådgiver, der også er finansieret af finansloven. For mig er det tydeligt, at det er et velfærdsforlig." "Borgmesteren havde (i sit budgetudkast, red.) lagt op til besparelser på dagtilbudsområdet. Vi har fået fjernet de besparelser og hævet normeringerne fra 2025. Det ser vi i SF som en ret stor sejr. Derudover har vi fået indført, at vi søger en pulje fra finansloven til at oprette faste teams i hjemmeplejen, så de ældre møder flere kendte ansigter i deres dagligdag. Til sidst har vi fået et punkt med omkring en borgerrådgiver, der også er finansieret af finansloven. For mig er det tydeligt, at det er et velfærdsforlig."

Viggo Janum. Foto: Jens Berg Thomsen

Viggo Janum (Vores Allerød) "Som jeg ser det, er det lidt et pligt-budget i den situation, vi er i. Vi stopper fuldstændig op for anlæg af nye ting for at sikre penge til den løbende drift af velfærd. Det positive er, at vi har fået et øget fokus på idræts- og kulturområdet (som en af de få anlægspuljer, udskyder man ikke en pulje på 150.000 kroner til fritids-, kultur- og idrætsfaciliteter, red.). Det betyder, at vi fastholder en udvikling i den retning - mere kan vi ikke gøre lige nu." "Som jeg ser det, er det lidt et pligt-budget i den situation, vi er i. Vi stopper fuldstændig op for anlæg af nye ting for at sikre penge til den løbende drift af velfærd. Det positive er, at vi har fået et øget fokus på idræts- og kulturområdet (som en af de få anlægspuljer, udskyder man ikke en pulje på 150.000 kroner til fritids-, kultur- og idrætsfaciliteter, red.). Det betyder, at vi fastholder en udvikling i den retning - mere kan vi ikke gøre lige nu."

Merete Them Kjølholm. Foto: Allan Nørregaard

Merete Them Kjølholm (R) "Vi er glade for at vi ikke har skåret, men fortsat har afsat midler til klima (en årlig pulje fra 2022 til indsatser for CO2-reduktioner, red.) Nogle gange er det ikke tid til at love en masse nye ting. Der må man stramme bæltet ind. Og det er det, vi gør nu. Vi er på mange måder lykkes med at fastholde et godt budget i en af de største kriser i danmarkshistorien. Det er sgu meget godt gået, undskyld jeg bander." "Vi er glade for at vi ikke har skåret, men fortsat har afsat midler til klima (en årlig pulje fra 2022 til indsatser for CO2-reduktioner, red.) Nogle gange er det ikke tid til at love en masse nye ting. Der må man stramme bæltet ind. Og det er det, vi gør nu. Vi er på mange måder lykkes med at fastholde et godt budget i en af de største kriser i danmarkshistorien. Det er sgu meget godt gået, undskyld jeg bander."