Politikere til transportministeren: Drop nordlig del af Ring 5

Allerød - 06. november 2020

Siden 1973 har et område svarende til 15 procent af arealet i Allerød Kommune været reserveret til transportkorridoren Ring 5.

Den er planlagt som en 4-sporet motorvej, der for sin nordlige del vil pløje sig igennem kommunen lige sydøst for Lynge og nord for Lillerød på sin vej fra Hedehusene og Holbækmotorvejen op mod Helsingør. Ruten vil gå igennem flere fredede områder, herunder Natura 2000-området ved Mølleåen, lige som at den er planlagt til at skære igennem Store Dyrehave, hvor de i 1600-tallet anlagte veje og stier er udpeget som Unesco verdensarv.

Ring 5 er ikke populær i Allerød Byråd. Derfor har fire ud af fem medlemmer af teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget (Rasmus Keiss Neerbek (EL) unlod at stemme) indstillet til byrådet, at man med viceborgmester og udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) og borgmester Karsten Längerich (V) som underskrivere sender et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S), hvori man opfordrer til helt at sløjfe den nordlige del af Ring 5.

"Vi ønsker den nordlige del droppet. Det er simpelthen en dårlig placering af en ny motorvej på grund af påvirkningen af naturområderne. Det er desuden min opfattelse, at interessen for Ring 5 ikke er til stede i det bælte, som den går igennem, siger borgmester Karsten Längerich med henvisning til de øvrige kommuner, der vil blive påvirket af motorvejen.

Den røde streg markerer, hvor Ring 5 er planlagt. Illustration: Vejdirektoratet

Ring 5 er ikke lige på trapperne. En udvidelse af Hillerødmotorvejen har langt større politisk bevågenhed, lige som også det at lave Ring 4 om til en motorvej med al sandsynlighed vil ske før en eventuel Ring 5. Men der er forlydender om, at regeringen er på vej med et infrastrukturudspil, og det er i den sammenhæng, at byrådet nu ønsker at sende brevet til transportministeren, fortæller Karsten Längerich.

- Det er vigtigt, at Folketing og ministre forstår vores prioritering, for en gang imellem kan der godt være langt fra en jysk transportordfører til nordsjællandsk infrastruktur. I de nordsjællandske kommuner har vi lavet en fælles prioritering af i alt ni infrastrukturprojekter, herunder en udvidelse af Hillerødmotorvejen og en forbedring af S-togsnettet. Ring 5 er ikke med, og vi vil gerne sende signalet, at det er vigtigt at investere i de rigtige projekter, siger borgmesteren.

For Allerød vil en sløjfning af Ring 5 have store konsekvenser både for lodsejere og kommune.

- Som det er nu, er det et område på 15 procent af kommunen, hvor der ikke må ske noget som helst. Det påvirker simpelthen udviklingen af kommunen, siger Karsten Längerich.