I morgen falder der dom i sagen om Farremosen. To byrådsmedlemmer, Erik Lund (K) og Erling Petersen (Blovstrødlisten) er voldsomt uenige om sagsforløbet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politikere strides om Farremosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere strides om Farremosen

Allerød - 14. januar 2020 kl. 05:22 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgerne går højt mellem Erik Lund (K) og Erling Petersen (Blovstrødlisten), når de diskuterer Farremosen. Onsdag den 15. januar falder der dom i sagen.

Da retssagen om Farremosen i november måned kørte ved Retten i Hillerød, forklarede tidligere borgmester og mangeårigt byrådsmedlem i Allerød, Erik Lund (K), at han ikke havde følt sig tilstrækkeligt orienteret af forvaltningen om konsekvenserne ved at udlægge erhvervsområdet ved Farremosen til klasse 6 og 7 virksomheder.

Den udtalelse faldt byrådsmedlem for Blovstrødlisten Erling Petersen for brystet.

»En ansvarlig politiker beskylder ikke forvaltningen for sin manglende forberedelse. Hvis han på det tidspunkt havde været i tvivl om hvilke type virksomheder, der kunne placeres på området, kunne han have søgt råd hos sin Konservative borgmester eller forvaltningen«, skrev han dengang i et debatindlæg.

Det har fået Erik Lund til at reagere i en kommentar, hvor han understreger, at man som vidne i retten har pligt til at svare ærligt på de spørgsmål, der stilles, uanset at det betyder, at forvaltningen bliver udstillet.

»Jeg blev blandt andet spurgt ind til, om jeg og byrådet var blevet oplyst af forvaltningen, at det var et diktat fra staten, at vi skulle udlægge Farremosen til at huse virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvilket jeg selvfølgelig måtte svare ja til. Efterfølgende har det så vist sig, at et sådant diktat aldrig er givet af Staten«, skriver han og fortsætter:

»Jeg spurgte flere gange forvaltningen om, hvornår og hvem der havde udstukket dette diktat. Det resulterede i, at forvaltningen ændrede forklaringen til, at det ikke var et diktat fra staten, men en aftale mellem staten og kommunen omkring Farremosen. Og da jeg spurgte nærmere ind til, hvem der havde lavet en sådan aftale, ændrede Forvaltningen deres forklaring til, at det var en dialog på embedsmandsniveau, som det politiske niveau ikke blev orienteret om. Det er den sandfærdige forklaring, som jeg har afgivet i retten«.

Erik Lund kalder Erling Petersens påstande om Konservatives gøren og laden »uhyrlige« og mener, at nogen bør hjælpe ham med at komme af med »de tvangstanker han har omkring Erik Lund og Konservative«.

Det kaster endnu en skarp replik af sig fra Erling Petersen:

»Erik Lund påstår, at jeg har tvangstanker om de Konservative. Hertil kan jeg kun svare: det har jeg ikke. Erik Lund kan ikke tåle kritik og faktaoplysninger uden at kaste mudder tilbage, når han bliver sagt imod«.

Erling Petersen henviser derefter til et notat på Allerød Kommunes hjemmeside, hvor der ligger en tidslinje i forbindelse med Farremose-sagen:

»Den 12. november 2010 sender Miljøministeriet en mail angående Widex. Jeg citerer fra mailen: »Det er fortsat By- og Landskabsstyrelsens vurdering, at der skal ske en retslig lovliggørelse af Widex i Vassingerød Nord. Vi aftalte på mødet den 12. august 2010, at Allerød Kommune kommer med et udspil til, hvordan en retslig lovliggørelse kan ske, herunder hvilke konsekvenser det har for placering af klasse 7 virksomheder på resterende grunde i Vassingerød Nord. Allerød Kommune undersøger desuden, om kommunen eventuelt kan anvise nyt areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Vi afventer et sådant udspil fra Allerød Kommune«« .

- Det lyder bemærkelsesværdigt, hvis den daværende borgmester Erik Lund ikke løbende er blevet orienteret af ledelsen om ovennævnte i hans fem år lange borgmesterperiode, siger Erling Petersen.

relaterede artikler

Tilladelse til beton-byggeri på vej 03. december 2019 kl. 07:19

Projekt i Farremosen forsinkes 29. november 2019 kl. 17:03

Intet asfaltværk uden forurening 22. november 2019 kl. 18:08