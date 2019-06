Et flertal i TEPMU mener, at muligheden for at etablere et badested på den kommunalt ejede del af Lynge Grusgrav skal undersøges nærmere. Konservative har begæret sagen i byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Politikere ser på badning i grusgrav

Allerød - 14. juni 2019 kl. 07:18

Et forslag om at lave et badested på den kommunale del af Lynge Grusgrav skal diskutteres på det kommende byrådsmøde.

I forbindelse med at der sidste sommer blev nedlagt badeforbud på de private arealer i Lynge Grusgrav, bad borgmester Karsten Längerich (V) forvaltningen undersøge, om man kan lave et badested på det kommunale areal i grusgraven. Kommunen ejer cirka fem procent af søfladen i den største af Lynge Grusgravs søer.

Nu er forvaltningens arbejde slut, og det viser, at den største udfordring ved at etablere et badested vil være at skabe adgang for redningskøretøjer. Et firehjulstrukket køretøj vil kunne køre til badestedet, men ifølge forvaltningens vurdering er det ikke muligt for et almindeligt køretøj, ligesom det næppe er muligt at køre en båd til søen fra kommunens areal.

Trods forvaltningens anbefaling om at henlægge sagen, stemte tre ud af fire tilstedeværende medlemmer på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets seneste møde for, at forvaltningen skal undersøge mulighederne yderligere, samt at forslaget skal være en del af de kommende budgetforhandlinger. Det var Miki Dam Larsen (S), Lisbeth Skov (V) og Erling Petersen fra Blovstrødlisten.

Det indebærer dels, at der tages prøver, dels at en erhvervsdykker undersøger stedet, og det anslås at koste 100.000 kroner.

Sagen skal nu behandles på byrådsmødet torsdag den 27. juni. Det er Konservatives Martin H. Wolffbrandt, der har begæret badestranden i byrådet, fordi han mener, at Kultur- og Idrætsudvalget skal inddrages i sagen, inden der arbejdes videre med den.