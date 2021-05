Faruk Kilic har fået opbakning til sit borgerforslag, men modvind på Facebbok. Pressefoto

Politiker i modvind efter forslag om seniorvenlige boliger

Allerød - 27. maj 2021

På få dage lykkedes det Faruk Kilic fra Allerød at samle de 40 stemmer, det kræver for at et borgerforslag bliver taget op af byrådet.

Hans forslag går ud på at fremrykke den politiske behandling af et forslag om at bygge seniorvenlige lejebolige på Bjarkesvej 4 ved siden af rådhuset.

»Den gennemsnitlige levealder i Allerød er cirka to år højere end på landsplan. Der er brug for alternativer for ældre, som bor alene i et stort hus, og efterspørger ældreegnede lejeboliger med en lav husleje«, skrev Faruk Kilic i weekenden i Facebook-gruppen Politik i Allerød.

Byrådet har tidligere vedtaget et prioriteret rækkefølge over byggeprojekter, og i den forbindelse blev seniorboligerne på Bjarkesvej prioriteret lavt. Men der er behov for at få fremrykket projektet, mener Faruk Kilic.

- Der mangler den slags boliger i Allerød. Der er ældre, der ønsker at flytte, men gerne vil blive i kommunen. I mange tilfælde vil det give plads til børnefamilier. Det er en forkert prioritering, at de ældre skal stå bagest i boligkøen. Som det er nu, er forvaltningen fuldstændig lagt ned af plansager, så det er uvist, hvornår projektet kan komme op, siger Faruk Kilic.

Projektet omhandler et byggeri af knap 90 seniorvenlige lejeboliger med en pris på omkring 8000 kroner om måneden. Men Faruk Kilic kom i modvind på Facebook, fordi han ikke skrev tydeligt, at han stiller op til kommunalvalget for Konservative, og at han er direktør i Goldstein Capital ApS, der ejer grunden Bjarkesvej 4, som er udlagt til industri.

Han fastholder, at han netop har valgt at stille forslaget som borger for at undgå, at der går politik i den.

- For ikke at blande mit politiske virke ind i det, har jeg kørt det som borgerforslag. Jeg kan ikke lide, når andre udnytter deres politiske position, og det vil jeg heller ikke gøre. Det vil bare skabe mere politisk polemik, siger han.

Men stiller du ikke bare borgerforslaget for at du kan få fremrykket dit boligprojekt og tjene penge?

- Det er jo ikke kriminelt at tjene penge. Men det er ikke derfor, jeg gør det, det er fordi, der er et behov. Et behov for noget billigt, hvor alle kan være med. Vi beholder lejlighederne selv og lejer dem ud, så det er ikke fordi, vi skal tjene på et salg, siger han.