Politik skal vise vej til et bæredygtigt Allerød

"Klimaplan 2020 bygger på input fra borgere og fra virksomheder, for byrådet og kommunens medarbejdere kan ikke skabe en omstilling og CO2-neutral kommune alene. Der er brug for, at alle handler og vælger de miljørigtige løsninger. Derfor er samarbejde centralt i klimaplanens indsatser," udtaler formand for teknik- erhvervs- plan- og miljøudvalget Miki Dam Larsen i pressemeddelelsen. Miki Dam Larsen glæder sig i øvrigt over at klimaplanen viser, at det er muligt at opfylde kommunens målsætning for 2030, forudsat at staten løfter sin del af opgaven.