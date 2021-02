Se billedserie Enhedslistens nye stemme i Allerød er bosat i det gamle Blovstrød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politik, portvin og hjemmepasning: Mød Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politik, portvin og hjemmepasning: Mød Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget

Allerød - 19. februar 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Emil Ulrik Andersen byder indenfor i sit hus i det gamle Blovstrød, hvor han har boet siden 1. maj sidste år med sin familie på fem.

Der står en friskkværnet kande stempelkaffe på bordet i stuen og en tallerken med cookies bagt af hans kone, der er hjemmegående.

Det sidste er langt fra noget tilfælde, men en aktiv og i høj grad politisk beslutning om at deres yngste barn, to-årige Louis, skulle hjemmepasses i stedet for at komme i institution.

Og så er det en beslutning, der udspringer af hovedårsagen til, at Emil Ulrik Andersens navn til november vil være at finde på stemmelisten, når han stiller op som Enhedslistens nye spidskandidat til kommunalvalget.

"Jeg har altid været meget optaget af politik, men egentlig aldrig troet, at det var noget, jeg skulle gøre mig i. Men da vi fik børn, var det voldsomt, hvor tydeligt det var, at det velfærdssamfund, vi troede, vi havde, så helt anderledes ud, når man kom ned i det. Vores oplevelser af både sundhedsvæsenet og daginstitutioner indefra var en følese af wauw, er det sådan her, det ser ud," fortæller Emil Ulrik Andersen.

"Det lyder som om, at det så værre ud, end du havde regnet med?"

"Helt klart. De havde utroligt travlt på hospitalet, hvor vi var i forbindelse med fødslen af vores første barn. Vores oplevelse var både i den forbindelse, og i forbindelse med de daginstitutioner, som vores to ældste børn har gået på, at der var en verden til forskel på den hjælp, man fik, og den hjælp man havde behov for. Det åbnede mine øjne for, at der blev nødt til at ske noget. Så gik der nogle år, hvor min frustration stille og roligt voksede, når vi sad og så en debat eller lignende. Til sidst måtte jeg sige til mig selv, at jeg selv måtte gøre noget. Det var den eneste løsning på den frustration, som startede for ni år siden med mit første barn. Så jeg meldte mig ind i Enhedslisten," fortæller han.

Vil af med klyngestruktur Her har han trods sine kun snart ti måneder i kommunen allerede været med til budgetforhandlingerne om 2021's budget sammen med Enhedslistens nuværende byrådsmedlem Rasmus Keis Nerbeek, der har meldt ud, at han ikke stiller op til en ny periode.

At børne- og skolepolitik ligger Emil Ulrik Andersen meget på sinde, giver sig også til udtryk i den landsdækkende del af Enhedslisten, hvor han står i spidsen for, og selv har oprettet partiets børnepolitiske udvalg. Området vil da også være et af hans primære fokusområder, hvis han bliver valgt ind til efteråret.

Emil Ulrik Andersen med hjemmearbejdscomputeren placeret på det klaver, han skal nylakere med en gammel, bæredygtig naturlak lavet på billeskæl. Foto: Allan Nørregaard

"Det vil være fantastisk at slippe af med klyngestrukturen, for selvfølgelig har det konsekvenser at slå ting sammen. En af dem er, at lederne er blevet administratorer i stedet for at være ledere. Når ledelsen er for langt fra gulvet, kan man mærke det som forældre," siger han og fortsætter:

"Det er rigtig godt med fokusset på bedre normeringer, men vi skal også have mere uddannet personale. Vi har en skræmmende lav uddannelsesprocent med lige under 50 procent. Jeg så i et referat fra Helsingør Kommune, at de har vedtaget en ambition om, at uddannelsesniveauet i daginstitutionerne skal være over 70 procent.

"Hvorfor læser du referater fra Helsingør Kommune?"

"Jeg læser ikke alle deres referater, men hørte de havde vedtaget det og måtte ind og kigge. Jeg har også gennemgået alle referater fra børne- og skoleudvalget i indeværende byrådsperiode i Allerød. Uddannelsesniveau har ikke været taget op en eneste gang," siger han.

Emil Ulrik Andersen Spidskandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget til efteråret

34 år

Gift med Denise med hvem han har børnene Amira (9), Isak (5) og Louis (2)

Uddannet kemiker og ansat ved medicinalvirksomheden ALK i Hørsholm

Har boet på Elmevej i Blovstrød siden maj 2020

Opvokset på Østerbro i København Allerød Nyt har tjekket uddannelsesprocenten, Emil Ulrik Andersen nævner, og ifølge tal, som BUPL gengiver fra Danmarks Statistik, var andelen af uddannede pædagoger i Allerød i 2018 på 49 procent.

Billelak og portvin til politikken Det er formiddag, og vi sidder i den østvendte del af hans stue, hvor solen skinner ind på os og på det klaver, der står bag os, og som fulgte med huset, da de købte det. Det står med siden til, og siden har set bedre tider efter mange år med solens stråler på sig. Det planlægger Emil Ulrik Andersen at gøre noget ved, og til det formål har den kemi-uddannede politiker udset sig en særlig naturlak, man brugte "før i tiden". Lakken laves ved hjælp af skæl fra en bille, som man opløser i sprit.

"Man skulle ellers tro, at der var opfundet noget sundere lak i dag?"

"Det forholder sig faktisk omvendt. Hvis man går 100 år tilbage i tiden, så havde man ikke de opløsningsmidler, som man bruger i dag, og som er dem, der er giftige. Derfor er de ting, man brugte for 100-150 år siden, ofte langt sundere, end det vi har i dag," siger han.

Nye kandidater Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Allerød Nyt sig til de opstillede partier og lister og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Emil Ulrik Andersen er anden kandidat i serien. Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Allerød Nyt sig til de opstillede partier og lister og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Emil Ulrik Andersen er anden kandidat i serien. Bæredygtighed samt natur og klimapolitik er sammen med ældreplejen andre områder, han nævner, han specifikt vil angribe, hvis han kommer i byrådet. Politik er en aftenbeskæftigelse for familiefaderen, som kaster sig over det, når børnene er lagt i seng. Hans kone er også politisk aktiv i den forældrepolitiske organisation FOLA og i den lokale Allerød Forældreorganisation.

"Så sidder vi med et glas portvin og sparrer med hinanden, mens vi hver især sidder og skriver på et eller andet politisk. Det er meget hyggeligt," siger Emil Ulrik Andersen.