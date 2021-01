Politihunden snuste sig frem til manden, som gemte sig under en hæk. Arkivfoto

Politihund fandt tyv under hæk

Det er ikke nok at gemme sig under en hæk, når man har en politihund i hælene. Det må en 37-årig mand her mandag morgen konstatere, mens han sidder anholdt hos politiet og venter på politijuristernes vurdering af hans ulovligheder.

Den 37-årige forsøgte natten til mandag at bryde ind i en bolig på Vestervang i Allerød. Han blev overrasket af en beboer, som slog alarm til politiet.

- En patruljehund kørte til stedet og herfra kunne hunden mandens spor fra huset og de godt 500 meter frem til hækken, hvor han forsøgte at gemme sig, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Politiet mod opkaldet om indbrudsforsøget klokken 0059. Den 37-årige nåede ikke at stjæle noget fra boligen.