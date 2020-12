Politiet har opgivet at finde årsag til storbrand hos Sirius

For præcis et år siden blev ejer og direktør i lysvirksomheden Sirius, Stig Gerlach, vækket midt om natten med beskeden om, at hans livsværk gennem 30 år stod i flammer på Engholm Parkvej. En brand raserede virksomhedens lager, som nedbrændte, og administrationen var så skadet, at hele bygningen måtte rives ned. Slukningsarbejdet tog tre dage, og her et år efter er oprydningsarbejdet stadig i gang på grunden.