I mandags var der endnu en hændelse, denne gang på Allerød Privatskole.

Politiet efter ubehagelige episoder: Vi er massivt til stede

Allerødborgerne skal være "fuldstændig trygge," siger politiet efter fire ubehagelige hændelser på en uge, der har involveret børn

Allerød - 14. oktober 2021 kl. 15:55

Politiet har stor fokus på Allerød efter fire episoder på en uge, hvor børn er blevet antastet og i et af tilfældene overfaldet i Lillerød og omegn.

"Man skal være fuldstændig tryg ved at færdes i hele Allerød-området. Vi er massivt til stede," siger Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør hos Nordsjællands Politi.

Hvad vil det sige at være "massivt til stede"?

"Vi lægger det, vi kalder tyngde, hvilket vil sige, at vi vil være ganske tæt på, hvis vi får en anmeldelse om et eller andet. Vi vil være hurtigere, end vores normale responstid tilsiger, fordi vi er i området hele tiden," siger han.

Vil ikke sige noget om sammenhæng Politiet er stadig ved at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de fire episoder, men er ikke klar til at udtale sig om det endnu.

"Det har selvfølgelig interesse, om vi kan identificere en gennemgående person. Jeg kan ikke sige, hvor langt vi er, men det er noget, vi undersøger," siger Lau Lauritzen og fortsætter:

"Vi har hentet rigtig meget overvågning fra de forskellige hændelser. Vi har forsøgt at se på, om overvågning i nærheden af de formodede gerningssteder eventuelt kan hjælpe med at fortælle, hvordan den forurettede samt formodede mistænkt er kommet til og fra området samt, om vi kunne få et signalement, så vi kan se, om det er det samme som det, vi har fået oplyst i de andre sager," siger vicepolitiinspektøren.

Han fortæller desuden, at de har snakket med de forurettede flere gange, lige som at politiet har talt med folk i området omkring hændelserne.

Hvor usædvanligt er det med fire tilfælde på en uge i "lille" Allerød?

Vi ser på, om der er en sammenhæng. Hvis der er, er det mange. Hvis ikke, er spørgsmålet, hvad der egentlig er sket. Hvad går det ud på. Det er klart, hvis det er børnelokkere i alle fire tilfælde, er det en meget, meget, meget alvorlig sag. Det er det også, hvis det "kun" er det i et af tilfældene. Derfor har vi også sat alt det ind, vi kan," siger Lau Lauritzen.

Tilfælde på Allerød Privatskole Tre af tilfældene har tidligere været beskrevet her på sn.dk, og de fik også Nordsjællands Politi til tirsdag at gå ud med en pressemeddelelse, hvori de understregede, at de undersøgte hændelserne. Senere er det kommet frem, at der har været endnu en episode på Allerød Privatskole i mandags.

"Jeg kan bekræfte, at der har været en mand inde på skolen, og at der er sket en politianmeldelse fra forældres side," siger skoleleder Mikkel K. Løvenhøj.

Skolen har sendt en mail ud til samtlige forældre på skolen. Allerød Nyt har ikke fået lov til at se mailen, men ifølge Mikkel K. Løvenhøj refererer den episoden samt opfordre forældrene til at tage snak med deres børn om, hvordan man møder mennesker.

"Man skal selvfølgelig aldrig gå med nogle, man ikke kender. Man skal gå fra situationen og finde nogle voksne, man kender," siger skolelederen om opfordringen i mailen.

Episoderne er blevet diskuteret hæftigt i flere Allerød-relaterede Facebook-grupper. I den største af dem, Allerød Kommune - Hjælp hinanden, der har små 10.000 medlemmer, har en af forældrene beskrevet episoden. Ifølge forælderen havde en mand snakket med to børn og fortalt dem, at han skulle hente et barn, og spurgt dem, om de ville med ud i bilen og have en slikkepind. Børnene havde dog afvist manden, der efterfølgende skulle have forladt skolen uden et barn.

Mikkel K. Løvenhøj vil ikke kommentere på detaljerne i episoden. Han fortæller, at skolen nu har skærpet deres overvågning i forhold til, hvem der kommer på skolen.

"Vi har eksempelvis motionsløb på fredag, hvor vi sørger for at placere os ude på ruten, så man hele tiden kan se en voksen. Det er rigtig, rigtig ærgerligt at skulle leve i sådan et utrygt samfund lige nu. Det åbne system i Danmark er rigtig fedt, og derfor er det her ærgerligt, men vi må bare imødekomme det, så godt vi kan," siger skolelederen.

Politiet: Alt har interesse Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen bekræfter at episoden på Allerød Privatskole er en af sagerne, som de sammenligner. Generelt siger han, at de har fået mange henvendelser i kølvandet på sagerne, men at de fortsat mangler informationer.

"Derfor vil vi gerne have flere til at henvende sig. Det behøver ikke at handle om de konkrete episoder. Det kan også være, hvis man har set noget mistænkeligt. Alt har interesse, siger han.

Udover sagen på Allerød Privatskole er der som sagt tre andre sager, der har været fremme i medierne. Ligeledes i mandags blev en otteårig pige på en villavej tæt på Allerød Station tilbudt 100 kroner af en mand for at gå med ham. Pigen slap dog væk på sin cykel.

Natten til søndag blev en 15-årig pige overfaldet på Ejners Sti, også tæt på stationen, men pigen slap væk fra manden. Onsdag aften i sidste uge blev en 10-årig dreng overrasket, da han cyklede på Kvædevej i det nordlige Lillerød af en maskeret mand, der hoppede ud foran ham og fulgte efter ham. Drengen blev dog ikke fanget og så efterfølgende manden hoppe ind i en varevogn.

I forhold til den sidste sag siger Lau Lauritzen:

"Vi er ikke helt klar til at lave en konklusion på, hvad der er sket i den sag. Drengen kan sagtens have oplevet det, men vi skal finde ud af, om det var ham, manden løb efter, eller om manden løb efter noget helt andet," siger vicepolitiinspektøren.

På Facebook er der blevet spekuleret i, om hændelserne i Allerød skulle have noget at gøre med nogle, angiveligt, lignende hændelser i Brønshøj. Til det siger Lau Lauritzen:

"Vi kigger på episoder i andre politikredse også. Både ting, der lige er sket, og ting, der ligger op til fem år tilbage i tiden." Politiet vil fra klokken 15.00 torsdag på Allerød Torv med en politibus, hvor borgere kan komme ned og henvende sig.