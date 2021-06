Organiseringen af ledelsen på Allerød Kommunes fem plejecentre skal ændres fra august. Foto Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Plejehjem får helt ny ledelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejehjem får helt ny ledelse

Allerøds plejecentre skal have ny ledelse. Fremover skal hvert plejecenter have både en fuldtidsansat leder og en fuldtidsansat souschef.

Allerød - 08. juni 2021 kl. 06:44 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Med virkning fra den 1. august kommer der ny ledelse på Allerød Kommunes plejehjem, hvor strukturen ændres således at ledelsen på fire ud af de fem plejehjem kommer til at bestå af en leder samt en souschef. Begge fuldtidsansatte.

Ledelsesstrukturen på plejehjemmene blev ellers ændret så sent som i 2015, hvor man besluttede at samle plejecentrene i én enhed. Det betyder, at der i dag på de enkelte plejecentre er en fuldtidsansat daglig leder samt en souschef på halv tid, som refererer til én samlet leder af plejecentrene. Men tiden har vist sig allerede at være løbet fra den model, fortæller Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

- Den struktur var rigtig god til at adressere de udfordringer, vi havde for nogle år siden, hvor plejecentrene var blevet lidt for forskellige, og man fagligt set havde brug for nogle fælles arbejdsmetoder. Men humlen i det er, at i dag er der nogle helt andre faglige udfordringer omkring det at være på plejehjem for eksempel med avancerede sygeplejefaglige opgaver og borgere, der kommer hurtigt hjem fra sygehuset. Det er meget mere komplekst at drive et plejehjem i dag end indtil for få år siden, og der har været et stort ønske om at få en ledelse, som er tættere på beboerne og medarbejderne hvert sted, siger han.

Udvalgsformanden glæder sig over, at det er lykkedes at få den nye organisering på plads.

- Ledelsens beslutningskompetence dækker derude, hvor medarbejderne og borgere er, på den måde kommer man i højere grad til at kunne gribe mulighederne lokalt på de enkelte plejehjem. Det giver en mere nærværende ledelse, som er tættere på beboerere, medarbejdere, pårørende og frivillige. På den måde håber vi at få skabt lidt mere rum lokalt til de udfordringer, der er, for det er et virkelig svært område at lede, siger han.

Ingen fyres Selvom ledelsen med den nye model kommer til at tælle flere, end den gør i dag, bliver det ikke dyrere for kommunen, ligesom der heller ikke bliver afskediget nogen.

- Vi finansierer ændringerne ved at fordele den samlede leders timer ud på de opgraderede souschefstillinger. Så det bliver ikke dyrere for os, men kan rummes indenfor budgettet, siger udvalgsformanden.

Midlerne til de deltidsansatte souschefer i den nuværende organisering blev i øvrigt tilført budgettet for to år siden, fordi hver leder havde 60 personer under sig. De ekstra tilførte ressourcer var umiddelbart en god ting, men det viste sig også at være svært at dele sit job imellem at være lidt leder og lidt ude i marken.

De nye ændringerne træder i kraft til august og skal også ses i lyset af, at der allerede nu er planlagt at bygge yderligere to plejehjem i Allerød. Det første i Blovstrød i 2026 og endnu et i 2030.

- Det er jo ikke sådan, at vi løser alle problemer med den her omorganisering. Men vi tror, det er en mere effektiv måde at gøre tingene på, siger Jesper Holdflod Pallesen, som understreger, at der har været stor opbakning til den nye model.

Alle kan lide ideen - Det er jo sjældent, man får lov til at lave ændringer i en kommune, hvor alle siger, at det er en god ide. Sådan har det været i denne sag, lige fra seniorråd til med-udvalg. Så skulle man jo også være et skarn, hvis ikke man slog til og lavede en god løsning.

å plejecenteret Mimosen vil der fremadrettet være en leder, som det også er tilfældet i dag. Det skyldes, at det er et lille plejecenter med 24 beboere.