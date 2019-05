Plejecenter skal hjælpe pårørende

- Demens er en sygdom, som rammer mange. Den rammer ikke kun patienterne men også de pårørende. 87.000 er i dag ramt af sygdommen i Danmark, men over 500.000 er berørt af en demenslidelse. I har måske af samme grund hørt lidelsen blive kaldt for »pårørende-sygdommen«. Når vores nærmeste får demens, så har de behov for hjælp og støtte, og det har de pårørende ofte også. Det er derfor vi er ved at bygge et nyt demensplejecenter på Skovvang med 40 nye demensboliger. Som er helt moderne og indrettet, som man i 2020 bør bygge dem. Her er der fokus på et hjemligt og rart botilbud, der forebygger ensomheden med tæt kontakt til personale og mulighed for fællesskaber lige uden for døren til ens egen bolig i plejecentret, sagde han i forbindelse med arrangementet, der blev holdt sammen med Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark og Demensvenligt Nordsjælland.