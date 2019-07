Der forventes på få år omkring 250 nye boliger i Allerød Bymidte. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Planstrategi med 1485 nye boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planstrategi med 1485 nye boliger

Allerød - 17. juli 2019 kl. 15:52 Af Niels Idskov Allerød Byråd har sendt Planstrategi 2019 i høring i otte uger med høringsfrist 20. september. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planstrategien er byrådets strategiske plan for kommunens udvikling 14 år frem, og den sætter bl.a. rammerne for den kommende boligudbygning, erhvervsudvikling og klimatilpasning. Tankerne i planen gælder først, når de kommer over i en kommuneplan og en lokalplan. Der skal vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2021.

Et væsentligt element i Planstrategien er boligudbygningsplanen, der også indeholder en rækkefølgeplan. Rækkefølgeplanen sikrer, at byrådet kan styre udbygningshastigheden i de enkelte bysamfund. Der lægges i strategiplanen op til, at der skal bygges ca. 1.485 boliger i de kommende 14 år.

»Allerøds struktur er sådan, at by og natur er tæt op ad hinanden. Dertil kommer, at vi har en fantastisk placering tæt på hovedstaden. Det gør, at Allerød er en attraktiv bosætningskommune, hvor vi har naturen i vores baghaver, gode institutioner og skoler, og et stærkt handels-, kultur- og foreningsliv.

Med planstrategien ønsker byrådet at fastholde Allerøds befolkningsvækst med en fornuftig boligudbygningsplan, hvor vi som kommune kan følge med, og hvor vi sørger for at have en varieret boligmasse, så både nye og gamle borgere får flere valgmuligheder«, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Et væsentligt område for boligudbygning i perioden bliver Allerød Bymidte, hvor en helhedsplan og de kommende lokalplaner forventer plads til ca. 250 nye boliger inden for en kort årrække.

En grøn og bæredygtig udvikling er én af hjørnestenen i den nye planstrategi, hvor byrådet blandt andet ønsker, at der udarbejdes en ny samlet Natur-, Miljø- og Klimastrategi for, hvordan fx forbrug af energi og ressourcer reduceres, bæredygtig produktion fremmes og naturkvalitet og naturoplevelser forbedres.

»Med Allerøds Vision2031: Tæt på hinanden - Tæt på naturen har vi et solidt fundament for planstrategien. I visionen arbejder vi ud fra FN´s verdensmål og af den grund står bæredygtig grøn udvikling også helt centralt i planstrategiens tanker. Men vi kan kun lykkes med den grønne omstilling i fællesskab. Derfor skal vi som kommune sørge for at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i konkrete indsatser og beslutninger«, uddyber borgmester Längerich.

Høringssvar kan skrives til planogbyg@alleroed.dk eller Plan og Byg, Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3540 Allerød.