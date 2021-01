Se billedserie Jørgen Nielsen er bekymret for udsigten til en markant stigning i antallet af lastbiler på Kollerødvej. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Planer om stort genbrugsanlæg bekymrer på Kollerødvej

Allerød - 10. januar 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

En halv kilometers penge nord for Allerøds kommunegrænse, der hvor Hillerødvej er blevet til Nørre-Herlevvej, ligger virksomheden J. Jensen.

Virksomheden er en stor spiller i nedrivningsbranchen, men er også gået ind i håndteringen af affald og genbrug og i den forbindelse planlægger man at bygge et nyt stort såkaldt upcyclinganlæg.

Det har skabt bekymring hos naboerne i Uvelse, men bekymringen har også strukket sig ind over Allerøds kommunegrænse til Kollerødvej 69, hvor Jørgen Nielsen bor.

Han er bekymret for den ekstra lastbilkørsel, det vil medfører, når de mange ton byggeaffald skal køres til og fra upcyclinganlægget. Den mest direkte rute, hvis man kommer fra hovedstaden og Hillerødmotorvejen er nemlig via Kollerødvej og Hillerødvej.

"Der er ikke tvivl om, at der vil komme øget trafik på Kollerødvej. Og jeg ved godt, at det er en omfartsvej, men det vil slide enormt på vejen, hvis der kommer 20 lastbiler mere om dagen. Så er der trafiksikkerheden med to børnehaver på stræningen (der er faktisk tre: Luther Udflytterbørnehave på Kollerødvej 72 og Idrætsbørnehuset og Børnehuset Valhalla på Lynge Bygade 60, red.), og de mange lastbiler udleder også en masse CO2," siger Jørgen Nielsen.

182.000 ton Upcyclinganlægget kræver en ny lokalplan, der har været sendt i høring i Hillerød Kommune frem til 2. januar, hvorefter politikerne i Hillerød nu skal tage stilling til sagen.

Af høringsmaterialet fremgår det blandt andet, at upcyclinganlægget på sigt skal kunne håndtere op til 182.000 ton, primært byggematerialer, om året. Det fremgår også, at der inden for de første tre år forventes at køre 20-25 lastbiler til anlægget dagligt. Efter 20 år vil det antal vokse til 50-60 lastbiler.

Jørgen Nielsen så hellere, at man havde lagt anlægget i et industrikvarter som det i Vassingerød, hvilket naboerne til anlægget også har foreslået i et interview med Hillerødposten. Til samme avis afviser J. Jensen dog forslaget om Vassingerød.

"Man kunne også nøjes med at køre det til en virksomhed som Noreco (ved Lynge grusgrav, red.). Men det er ikke noget, jeg skal bestemme. Jeg synes bare, at der må være lidt logik i det. Det virker af meget, at man skal køre byggematerialer fra København helt ud til Nørre Herlev," siger han.

Kommune: Vi har meldt ud Allerød Kommune er godt klar over J. Jensens byggeplaner, men man har ikke afgivet et høringssvar til Hillerød Kommune, meddeler Miki Dam Larsen (S), formand for kommunens teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget.

"Men vi har tidligere på året været i kontakt med Hillerød Kommune og udtrykt vores bekymring for en øget trafik", siger han.

Allerøds fokus handler dog ikke om trafikken på Kollerødvej, men derimod om en eventuel øget trafik gennem Lynge by.

"Vores primære bekymring er at føre trafikken uden om Lynge. Hvis det viser sig at blive et problem, kan det komme på tale at pålægge lastbilerne særlige ruter, så de ikke må køre gennem Lynge," siger Miki Dam Larsen.