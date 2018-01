En skitse over hvordan den nye daginstitution kommer til at se ud. Den forventes at stå færdig i udgangen af 2018. Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Plads til nye børn i Blovstrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads til nye børn i Blovstrød

Allerød - 15. januar 2018 kl. 15:54 Af Camilla Fræhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blovstrød: Byggeriet er allerede i fuld gang. Gravemaskiner arbejder for at gøre pladsen, som vender ud mod Kongevejen syd for Netto, klar til den nye daginstitution. Den skal erstatte den nuværende, ældre institution »Blovstrød Børnehus«, som ligger på Byagervej. Men det er ikke det eneste, for til næste år er der udsigt til, at der kommer endnu en daginstitution i Blovstrød.

Der er blevet afsat 40 millioner til det første nye byggeri, som forventes at stå færdigt i udgangen af 2018. Nærmere bestemt forventer Nikolaj Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget, at byggeriet står færdigt og er klar til at slå dørene op den 31. december i år. Det er ifølge Nikolaj Bührmann den større boligudbygning i området, som gør, at der er efterspørgsel på daginstitutioner.

- Den her institution dækker det voksende behov. Der er et fremtidigt behov, fordi der bliver bygget en masse boliger i Blovstrød, og derfor forventer vi også et ordentligt indryk af børnefamilier, siger Nikolaj Bührmann.

Den nye daginstitution bliver i to plan, og der vil være plads til 150 børn i alderen 0-6 år. Med både kælder, stue og første sal vil der i alt være 1699 kvadratmeter at boltre sig på.

Det er både vuggestue og børnehave, som vil have glæde af det nye byggeri. Samtidig vil der også være en integreret legestue til dagplejen.