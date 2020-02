Se billedserie Mathilde Mikkelsen (tv.) og Julie Schødt har arbejdet med ensomhed i en projektuge, og det mundede i går ud i en workshop for elever i 5. klasse med deltagelse af Børns Vilkår og Allerøds borgmester. Foto: Allan Nørregaard

Piger vil bekæmpe ensomhed

Allerød - 06. februar 2020 kl. 21:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mathilde Mikkelsen og Julie Schødt fra 9,c på Lillevang Skole synes, det er vigtigt at tale om ensomhed. Det gør borgmesteren også. Derfor arrangerede Mathilde og Julie en workshop om ensomhed, og borgmesteren sagde ja til at komme.

Det samme gjorde Børns Vilkår. Og på den måde fik de allesammen lejlighed til at tale om ensomhed med nogle af eleverne på femte årgang på Skovvangskolen torsdag formiddag.

- Vi har valgt at arbejde med ensomhed, fordi det er et tabu-belagt emne. Og vi synes, det er noget, som alle skal kunne tale om, fordi det er noget, alle oplever, sagde Julie Schødt, da hun præsenterede workshoppen for eleverne.

Det var borgmester Karsten Längerich (V) helt enig i.

- Julie og Mathilde spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme i dag, og det sagde jeg ja til, fordi det er et rigtig vigtigt emne, sagde han og spurgte derefter Mathilde, om hun har prøvet at være ensom.

- Ja, svarede Mathilde. - Jeg har også prøvet at være ensom. Og man siger faktisk, at 10 procent af unge i Danmark har prøvet at føle sig ensomme. Derfor er det vigtigt, at vi taler om det. For vi kan gøre en masse hver især, både som børn og voksne. Hvis man for eksempel ser, at Peter går meget alene rundt, så gå hen og spørg ham, om han har lyst til at være med i en leg, sagde borgmesteren, inden to frivillige fra Børns Vilkår tog over og kastede sig over emnet ensomhed.

Kan man for eksempel føle sig ensom, hvis man er sammen med andre?, spurgte de blandt andet eleverne.

Da Julie Schødt og Mathilde Mikkelsen i deres projektuge før jul skulle arbejde med verdensmålene, valgte de mål tre, som har overskriften trivsel. Herunder syntes de, at ensomhed var interessant.

De to piger har selv oplevet, at arbejdet med projektet om ensomhed har gjort det nemmere at tale sammen i deres egen klasse.

- Ensomhed var meget oppe på det tidspunkt blandt andet hos youtubere og i tv. Vi talte med vores veninder om, at det faktisk ikke var noget, som vi selv talte så meget om. Det, synes vi, er vigtigt, at man gør, fortæller Julie Schødt.

- Og vi er faktisk blevet meget bedre til at tale om det klassen, efter vi har arbejdet med det. Så det er ok at sige, at man har følt sig udenfor, hvis man for eksempel ikke er blevet inviteret til et eller andet arrangement. Tit finder vi også ud af, at det ikke er med vilje, hvis der er en, som ikke er inviteret, men at det bare er en fejl, eller at nogen har glemt det, siger Mathilde Mikkelsen.