Peter hædret med gavekurv: 40 år i Nyttehaveforeningen Enghaven

Det fik fornylig nogle af have de andre i haveforeningen til at samle sammen, så Peter Peter Bregedal kunne få sig en kurv. Ud over at have haft have i foreningen uafbrudt siden begyndelsen for 40 år siden, har Peter Bregedal også været foreningens kasser siden to år efter, at den blev stiftet.