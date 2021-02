Peter Westermann bliver spidskandidat for SF til regionsrådsvalget

"Jeg er glad og stolt over at have fået medlemmernes tillid til at stille mig i spidsen for SF i regionen. Jeg er fuld af politisk arbejdslyst og ser frem til en valgkamp, hvor vi stiller med et meget stærkt kandidathold. Det lover godt for ligheden, bæredygtigheden og mangfoldigheden i regionen", fortæller Peter Westermann