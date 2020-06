Se billedserie Blovstrødlisten foreslår at give et sprogligt løft på kommunens plejecentre til det personale, der ikke har dansk som førstesprog. Foto Lars Skov Foto: Lars Skov

Personale på plejecentre skal blive bedre til dansk

Allerød - 10. juni 2020

For mange ansatte på Allerøds plejecentre taler ikke godt nok dansk, mener Blovstrødlisten, som foreslår en sproglig opgradering.

Egne oplevelser med plejehjemsansatte, der taler dårligt dansk, og henvendelser fra pårørende om det samme får nu Blovstrødlisten til at foreslå, at man øger fokus på de ansattes sproglige kompetencer.

»Der bør tages stilling til de sproglige kompetencer hos ansatte på plejecentrene, og der bør være et sprogkrav, før ansatte kan tilknyttes beboere i forskellig form. Det kan ikke være rigtigt, at de, der arbejder med vores ældre, som måske er dårligt hørende eller har dårlig hukommelse, ikke kan tale dansk på et niveau, hvor almindelig kommunikation med beboere, pårørende eller andre ansatte kan foregå«, har Blovstrødlisten skrevet i en initiativsag, der var på dagsordenen på Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets seneste møde.

Gitte Damgård fra Blovstrødlisten uddyber:

- Det er et kæmpe problem, og der er jo nogen, som intet kan. Jeg har som pårørende prøvet at ringe til plejehjemmet og få nogen i røret, der ikke kan dansk. Det nytter jo ikke noget. Det er ikke nogen succesoplevelse, og det er utrygt for de ældre, når man lader personale, der ikke kan tale dansk, være kontaktpersoner for dem, siger hun og tilføjer:

- Vi har jo masser af roser til dem. For eksempel kommer det måske nemmere til dem at være hjertevarme end det gør til danskere. Det er dygtige medarbejdere, så hvis man kan løfte dem på sprogsiden, vil det være virkelig godt. De fortjener noget ekstrauddannelse.

Der blev taget godt imod forslaget på fagudvalgets møde, og udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen (S) ærgrer sig ligefrem over, at han ikke selv har fundet på det.

- Det forslag ville jeg egentlig selv gerne være kommet med, for det er en vigtigt problemstilling. Vi er rigtig glade for de medarbejdere, vi har med anden etnisk oprindelse end dansk, og vi har også brug for dem. Men det er klart, at man i højere grad kunne arbejde med at få det faglige sprog på plads. Det er en god ide at fokusere på sproglig kompetenceudvikling, og derfor var hele udvalget også enig om at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne, siger Jesper Holdflod Pallesen.