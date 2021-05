Pengeregn skal vande genstart af samfundet efter corona

Pengene er nu fordelt. Bestyrelsen fortæller, at der er kommet overvældende mange ansøgninger og derfor har det været en særdeles svær opgave at fordele pengene.

Pengene er fordelt på 11 initiativer KFUM Spejderne, som skal indvie en hytte til spejderaktiviteter for børn og unge fra Lynge og Allerød. Repair Café, som har fået finansieret et års opbevaring af genbrugs-konfirmationstøj. Vandgymnastikklubben Gyldenspjæt, der har fået tilskud til undervisning af svage ældre i kommunen. Efterlønsklubben, som gennemfører arrangementer til glæde for byens efterlønnere. Natteravnene der nu kan afholde socialt arrangement i påskønnelse af ravnene, som passer godt på byens unge. Lillerød Rope Skipping, som hen over sommeren skal afholde to dages sjippetræf for både unge og gamle. Lillerød Badminton, der har mistet medlemmer, men nu kan holde hallen åben i sommerferien. Allerød Floorball, som vil gennemføre aktiviteter for at genvinde tabte medlemmer. AU cykel team, der modtager støtte til at 18 unge ryttere cykler for velgørenhed til støtte for børn og unge med livstruende sygdomme. Blackfoot Bloustrød Spejdere, der har fået tilskud, så de kan komme på sommerlejr. Red Barnet Allerød, der modtager bidrag til ferielejr for børn, unge og familier i udsatte positioner.

"Allerød er en by med mange ildsjæle og frivillige og et blomstrende foreningsliv, som desværre har haft det svært under nedlukningen. Vi er rigtig glade for, at vi gennem Kvickly Allerød Genstartpulje 2021 kan give en hjælpende hånd", udtaler bestyrelsen.