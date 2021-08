Penge til flere siddepladser i bymidten

For et par år siden blev der etableret små legepladser i bymidten. Nu skal der laves flere siddepladser. Foto: Allan Nørregaard

De første penge til udvikling af Allerød bymidte skal bruges til beplantning og siddepladser. Ny belysning er også på tegnebrættet.

Allerød - 25. august 2021 kl. 09:42 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Sidste år fik bymidten i Allerød en ny lokalplan, der blandt andet har til formål at gøre bymidten mere attraktiv at opholde sig i, og nu er der penge på vej til at understøtte udviklingen på M.D. Madsensvej. Formålet er at skabe et velfungerende og attraktivt butiksstrøg.

På grund af covid 19 er en del af puljen blevet udskudt til 2022. Det betyder, at der i år er 1,25 millioner kroner at gøre godt med.

Størstedelen af de penge skal bruges til at sætte plantekummer op på forskellige udvalgte steder i gågaden, hvor der også skal være mulighed for at sætte sig ned. Den nye beplantning samt siddemulighederne forventes at koste omkring en halv million at anlægge, og det er godt givet ud, mener Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

- En levende og opholdsvenlig bymidte giver værdi til hele kommunen. Det giver mødesteder og oplevelser, siger han.

Bedre parkering Derudover skal der bruges knap 300.000 kroner på at forbedre mulighederne for at parkere sin cykel i bymidten. En del af de penge indgår i cykelparkeringsprojektet ved Allerød Station og skal blandt andet bruges til opsætning af flere cykelstativer på Øen.

Der kigges også på muligheden for at udskifte 10 eksisterende cykelstativer langs M.D. Madsensvej over for Øen med stativer, der kan parkeres i fra to sider. Det vil imidlertid betyde, at pladsen til bænke og udeservering samme sted formindskes. Det har Allerød Handelsforening udpeget som et problem netop i forhold til, at man ønsker mere liv og flere opholdssteder i byen.

Derudover er der blandt andet planlagt ny belysning på M.D. Madsensvej, men den gennemføres først senere.

Pengene til Allerød bymidte er en del af en samlet investering på ni millioner kroner til byudvikling i både Blovstrød, Lillerød og Lynge. Puljen til udvikling af bymidten i Lillerød er på i alt tre millioner.