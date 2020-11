Se billedserie Frands Havaleschka var blandt andet formand for Kultur- og Idrætsudvalget, mens han sad i byrådet. Billedet her er taget i fiorbindelse med åbningen af en udstilling i Allerød Kunstforening. Foto: Allan Nørregaard

Partiskifte kan blive lokallistes endeligt

Med Erling Petersens skifte til Venstre står Blovstrødlisten nu uden byrådsmedlem. Og det er langt fra sikkert, at den lokale liste stiller op igen.

Allerød - 05. november 2020 kl. 06:03 Af Anne-Mette Rasmussen

Nedlukninger i Blovstrød fik i 2001 en gruppe borgere til i protest at stifte lokallisten Blovstrødlisten. Frands Havalescka var en af dem, og det var også ham, der som den første blev valgt ind i byrådet, hvor Blovstrødlisten har været repræsenteret lige siden.

Men nu kan den lokale liste være på vej i graven. Med byrådsmedlem Erling Petersens skifte til Venstre har Blovstrødlisten ikke længere nogen byrådsmedlemmer, og det er slet ikke sikkert, at listen kommer til at figurere på stemmesedlerne, når der er kommunalvalg til november næste år.

- Det kan sagtens være, at det her var Blovstrødlistens tid. Hvis vi skal fortsætte og kunne lave en liste i 2021 kræver det selvfølgelig, at der kommer nye kræfter til. Og det kan godt være, at der er nogle, som er interesserede i at kaste sig ind i det politiske arbejde. Men er der ikke det, så lukker vi bare ned i god ro og orden, siger Frands Havaleschka, der nu er formand for Blovstrødlisten.

At han selv skulle gøre comeback som byrådskandidat, afviser han.

- Nej, den vej har jeg betrådt. Det var en rigtig sjovt periode, men det var også hårdt, så to perioder var rigeligt, siger medstifteren, der sad i byrådet fra 2001 til 2009.

Alt lukkede ned Det var en række af nedlukninger, der resulterede i, at Blovstrødlisten i sin tid blev stiftet af Frands Havaleschka sammen med Klaus Kristensen og Matt Axelberg.

- Historien var jo, at tingene var begyndt at lukke ned her i Blovstrød. Den sidste dråbe var, at købmanden i Blovstrødcentret blev lukket, og det lavede vi meget blæst omkring. Samtidig var der ikke rigtig nogen byrådsmedlemmer fra Blovstrød, og hvem skulle så tale Blovstrøds sag?, fortæller Frands Havaleschka, som husker, at Blovstrødlisten ved valget i 2001 fik vi næsten 50 procent af alle stemmerne på Blovstrød Skole.

At Blovstrødlisten er blevet siddende i byrådet lige siden debuten i 2001, og fra 2006 til 2009 endda med to mandater, bekræfter Frands Havaleschka i, at den lokale liste havde sin berettigelse.

- Det har givet et boost til Blovstrøds selvforståelse og selvtillid, at vi har været med omkring bordet i så lang tid. Det betød jo, at det øvrige byråd fik øjnene op for, at det hele ikke skal foregå i Lillerød bymidte, men også ude i lokalområderne. Siden dengang er der sket en kæmpe udvikling i Blovstrød. Der er kommet nye boligområder, supermarkeder og nye daginstitutioner. Og skolen, der nærmest var lukningstruet, har fået en fin opblomstring med de mange tilflyttere. Så det har da været alt sliddet værd, siger han.

Helt udramatisk Han understreger i øvrigt, at Erling Petersens skifte, trods de alvorlige konsekvenser det kan få for Blovstrødlisten, er sket helt uden dramatik.

- Det er vigtigt for mig at sige, at det er foregået helt udramatisk. Erling Petersen har længe været i tvivl om vores lille gruppe, som er smalt organiseret, kunne støtte ham nok i byrådsarbejdet. Udover byrådet sidder han i tre udvalg og er formand for Børn- og Ungeudvalget. Det er svært at være ene mand om alt det, og Erling er jo ikke helt ung mere, så det kræver selvfølgelig noget support. Jeg kan godt forstå, at han er løbet lidt sur i det, for det har været en udfordring. Derfor har han i stedet tilsluttet sig Venstre, hvor han får fem partikammerater at dele udfordringerne med, siger Frands Havaleschka.