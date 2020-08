Eleverne i 5. til 9. klasse har allerede Chromebokks, og nu foreslår Venstre, at der også købes Chromebooks ind til eleverne i kommunens 4. klasser. Foto: Morten Overgaard

Parti vil have flere Chromebooks i skolerne

Allerød - 14. august 2020 kl. 05:49 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et forslag til det kommende budget opfordrer Venstre til, at der de kommende år investeres flere penge i it-udstyr i både folkeskolen og kommunens dagtilbud.

Alle eleverne i skolernes 5. til 9. klasser har allerede Chromebooks, men Venstre ønsker, at der også skal købes Chromebooks ind til alle eleverne på 4. årgang, sådan at hele mellemtrinnet er dækket. Partiet foreslår ligeledes, at der samtidig investeres i it-udstyr i indskolingen (0. til 3. klasse) samt i kommunens dagtilbud.

På sit møde den 11. august besluttede Børne- og Skoleudvalget, at forslaget sendes videre til de kommende budgetforhandlinger, hvor byrådets medlemmer skal prøve at enes om budgettet for 2021 og de følgende år.

Forvaltningen har regnet på, hvad det vil koste at indfri Venstres budgetønske. Beregningerne er lavet ud fra, hvad det kostede, da Allerød Kommune i sommeren 2019 indkøbte Chromebooks til alle børn på Allerøds folkeskoler i 5., 6., 7., 8. og 9. klasse. Dengang var indkøbsprisen 2050 kroner per computer plus licens på cirka 175 kroner.

Hvis man kan købe Chromebooks til alle børn i 4. klasse til en lignende pris, kommer det til at koste 706.000 kroner.

På dagtilbudsområdet har man i løbet af de sidste tre-fire år investeret i ipads til pædagogisk brug. Men mange af de ipads er forældede og skal snart skiftes ud. På grund af nogle sikkerhedsmæssige udfordringer er brugen af dem indskrænket, og derfor bliver det i øjeblikket undersøgt, hvilken device man i stedet skal anskaffe.

Én mulighed er at bruge Chromebook-tablets, som de gør på Maglebjergskolen. De koster 1700 kroner stykket, og hvis der skal anskaffes en til hver stue, bliver den samlede udgift omkring 150.000 kroner.

Derudover skal politikerne regne med, at der skal afsættes et beløb til løbende udskiftning og genanskaffelse, oplyser forvaltningen.