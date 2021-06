Parter går i dialog om nedrivningstruet, historisk gård

Senere på måneden skal ejeren af Dæmpegård, Naturstyrelsen, mødes med Allerød Kommune og Dæmpegårds Venner. De skal prøve at blive enige om den gamle, gule gårds fremtid. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Naturstyrelsen, Allerød Kommune og foreningen Dæmpegårds Venner har aftalt fælles møde om fremtiden for den gamle skovridergård i Tokkekøb Hegn.

På et møde i søndags for medlemmer af støtteforeningen Dæmpegårds Venner kom det frem, at Fredningsnævnet i sidste uge godkendte, at skovridergården Dæmpegård fra 1788 kan rives ned.

Men det er Allerød Kommune, der skal give det endelige grønne lys med en nedrivningstilladelse, hvis den gamle gård skal rives ned, og mandag havde Dæmpegårds Venner møde med borgmesteren.

- Vi havde et rigtig konstruktivt møde med kommunen, og vi har nu aftalt et trepartsmøde imellem Naturstyrelsen, Allerød Kommune og Dæmpegårds Venner. På mødet skal vi tale om, hvad vi kan gøre i forhold til afgørelsen om, at Dæmpegård godt må rives ned. Vi skal prøve at se, om vi kan finde en vej frem, som alle tre parter kan se sig selv i, og hvor vi bevarer Dæmpegård som et kulturhus, siger formanden for Dæmpegårds Venner Lisette Thamdrup.

- Det er rigtig, rigtig positivt, siger hun om mødet, som kommer til at finde sted i den sidste halvdel af juni.

Ønsker kulturhus Som venneforeningen tidligere har fortalt om, og som deltagerne på søndagens medlemsmøde også fik at vide, drømmer Dæmpegårds Venner om at kunne etablere et kulturhus i den gamle gule gård, der er ejet af Naturstyrelsen og ikke har været beboet siden 2018.

Bestyrelsen forestiller sig blandt andet, at den gamle stald kan omdannes til naturskole med en naturvejleder. Der kan også indrettes fire værelser til Airbnb-overnatning. I hovedhuset kan der i stueetagen være cafe og fælleskøkken, spisestue, mødelokaler og kursuslokaler, mens der på 1.-salen kan indrettes værelser til overnatning.

Der er også et lille anneks, hvor der er plads til skovbørnehave. I vognporten vil foreningen gerne lave offentlige toiletter, teknikrum og administration.

Det foreløbige prisoverslag på at sætte det hele i stand er 12 til 15 millioner kroner og vil kræve fondsmidler.

Positivt byråd Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev orienteret om Fredningsnævnets afgørelse på sit møde tirsdag. Udvalgsformand Miki Dam Larsen ser også positivt på gårdens fremtid, selvom der er nogle knaster i forhold til, hvad den kan bruges til.

- Jeg oplever, at der i byrådet er bred enighed om, at man meget gerne ser, at Naturstyrelsen bevarer Dæmpegård også for fremtiden. Spørgsmålet er bare, hvad man skal bruge den til, for det er jo nemmest at bevare den, hvis den også har en funktion. I forhold til det er der den hage, at den ikke skal bruges til trafikkrævende aktiviteter, ligesom den heller ikke kan bruges til beboelse, siger han.