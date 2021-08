Pankas har endnu ikke dokumenteret, at inddækningen af siloerne på anlægget i Farremosen har dæmpet lugtgenerne tilstrækkeligt. En formel ansøgning om fristforlængelse er på vej. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Pankas vil have fristen forlænget

Pankas vil søge om forlængelse af fristen for at dokumentere, at fabrikken i Farremosen lugter mindre.

Allerød - 06. august 2021 kl. 08:41 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Senest den 1. august skulle asfaltvirksomheden Pankas have sendt Allerød Kommune dokumentation for, at de lugtdæmpende tiltag på fabrikken i Farremosen har haft den ønskede effekt.

Det nåede virksomheden ikke. Men dagen efter sendte den via en advokat et brev til kommunen, hvori den forklarer, hvorfor dokumentationen endnu ikke er hus.

Af brevet fremgår det, at Pankas først forventer at have dokumentationen i hus i løbet af uge 34, det vil sige sidst i august.

Det har ikke været muligt at interviewe administrerende direktør i Pankas, Poul Henning Jensen, da han holder ferie. Men han skriver til Frederiksborg Amts Avis, at brevet vil blive fulgt op af en formel ansøgning om fristforlængelse.

»Den formelle ansøgning er på vej«, skriver han og forklarer også, hvorfor brevet først er blevet sendt til Allerød Kommune dagen efter fristens udløb.

»Det skyldes dels, at vi havde håbet på, at de resterende feltmålinger kunne gennemføres i slutningen af sidste uge. Dels ferie hos de involverede virksomheder«, lyder forklaringen.

Dårlige vejrforhold Det er advokat Håkun Djurhuus, der på vegne af Pankas har sendt brevet til kommunen, hvori det altså fremgår, at målingerne ikke er færdige endnu. Ifølge advokaten har målingerne ikke været mulige at gennemføre midt i juli, som det ellers var planlagt, på grund af vejrforholdene.

Af brevet fremgår det desuden, at virksomheden forventer, at de manglende målinger kan gennemføres i uge 32, altså næste uge.

»Det forventes, at lugtobservationerne vil kunne foretages i uge 32, såfremt de meteorologiske forhold opfylder de tidligere af kommunen angivne kriterier«, står der.

I brevet tages der også forbehold for, at asfaltværket er i normal drift, imens lugtmålingerne er i gang.

Endvidere anfører advokaten et praktisk problem:

»Jeg forstår, at observationsstedet også omfatter et åbent område, der nu er så tilgroet, at der vil kunne opstå adgangsproblemer i forbindelse med lugtobservationerne«.

Men klapper alt, er forventningen, at dokumentationen vil være klar i løbet af uge 34.

Fortsat polititrussel Borgmester Karsten Längerich (V), der ligeledes er ferierende, kunne torsdag ikke svare på, om Pankas får forlænget fristen til at aflevere sin dokumentation, og kommunen afventer altså også fortsat den formelle ansøgning om at få fristen forlænget.

Det har kommunen oplyst Pankas om i et svar den 4. august.

»Allerød Kommune opfatter brevet af 2. august 2021 som en orientering om, hvornår Pankas forventer at udføre lugtobservationer, men kommunen opfatter ikke henvendelsen som en ansøgning om udsættelse af fristen i Allerød Kommunes påbud af den 30. december 2020, som dermed er overskredet«, skriver Miljøchef Niels Erik von Freiesleben.

Brevet fortsætter:

»Hvis Pankas ønsker at ansøge om en udsættelse af påbudsfristen, skal der indgives en egentlig ansøgning herom, som Allerød Kommune herefter vil tage stilling til. En eventuel ansøgning om udsættelse af påbudsfristen den 1. august 2021 ændrer ikke ved, at der allerede foreligger en overtrædelse af påbudsfristen, og indholdet af Allerød Kommunes brev af 2. august 2021 opretholdes derfor på det foreliggende grundlag«.

Det betyder altså, at varslet om en politianmeldelse, som vi tidligere har beskrevet på sn.dk, fortsat gælder.