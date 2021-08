Pankas har nu 14 dage til at dokumentere, at den inddækkede fabrik lugter mindre. Ellers stoppes produktionen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Pankas trues af produktionsstop

Hvis ikke Pankas senest den 27. august leverer dokumentation for, at asfaltværket i Allerød lugter mindre, skal virksomheden stoppe produktionen. Det vedtog Allerød Byråd på et ekstraordinært møde fredag.

Allerød - 13. august 2021 kl. 21:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Allerød Kommune strammer nu skruen over for asfaltvirksomheden Pankas, som skal dokumentere, at fabrikken i erhvervsområdet Farremosen lugter mindre.

På et ekstraordinært indkaldt møde sent fredag eftermiddag besluttede et flertal i byrådet et standsningspåbud imod virksomheden, hvis ikke dokumentationen foreligger senest den 27. august.

- Vi har i dag besluttet at meddele Pankas et standsningspåbud. Men vi har samtidig lavet en pause i det påbud, så virksomheden har 14 dage til at dokumentere, at fabrikken lugter mindre. Det betyder, at frem til den 27. august klokken 23.59 er der pause i påbuddet. Men hvis de ikke har afleveret dokumentation lørdag den 28. august, har de ikke længere ret til at producere, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Alvorligt tiltag Virksomheden har endnu ikke leveret dokumentation for, at de foranstaltninger, der er lavet for at dæmpe lugten fra asfaltfabrikken, også virker. I løbet af sommeren har Pankas blandt andet inddækket siloerne på fabrikken for at mindske lugtgenerne i nærmiljøet, når der produceres asfalt. Dokumentationsfristen var den 1. august.

At det endnu ikke er lykkedes virksomheden at levere dokumentationen er alvorligt, siger borgmesteren.

- Det er det første standsningspåbud, jeg har vedtaget imod en virksomhed. Det betyder, at vi nu er oppe i det tunge skyts med meget korte frister. Så jeg håber virkelig, at Pankas læser skriften på væggen nu. Det er et meget, meget alvorligt tiltag, vi har vedtaget, lyder det fra Karsten Längerich.

At byrådet ikke vedtog et øjeblikkeligt standsningspåbud, som nogle byrådsmedlemmer også spurgte til, skyldes et ønske om at bevare proportionaliteten i sagsforløbet.

- Et forbud fra i morgen (lørdag,red.) ville være disproportionalt, og så vil Allerød Kommune stå dårligere, hvis det en dag skulle ende i en retssag. Det ønsker vi ikke, siger han.

Kun Konservatives fem byrådsmedlemmer stemte ikke for standsningspåbuddet.