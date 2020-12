Pankas er endnu ikke lykkedes med at reducere lugtgenerne fra asfaltproduktionen tilstrækkeligt, og Allerød Kommune har varslet et påbud. Nu beder Pankas om mere tid til at opfylde kravene. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Pankas truer med sagsanlæg

Overskridelserne af grænseværdierne for lugt er ikke alvorlige nok til, at et påbud kan effektueres. Det mener Pankas, som ønsker mere tid til at reducere lugtgenerne.

Allerød - 22. december 2020 kl. 17:03 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Pankas beder Allerød Kommune om udsættelse i forhold til det påbud, som kommunen for godt 14 dage siden forvarslede virksomheden om. Det fremgår af et brev fra Pankas til Allerød Kommune, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i.

Begrundelsen er blandt andet, at der ikke er tale om »ganske væsentlig forurening«, og at Pankas har vist både vilje og evne til at nedbringe lugtgenerne.

Skærper tonen I brevet, som advokatfirmaet Bech Bruun den 16. december har sendt på vegne af Pankas, fremføres det, at et forbud ifølge miljøbeskyttelsesloven først bør komme på tale, når det handler om at nedbringe en ganske væsentlig forurening. Og det er der med sikkerhed ikke tale om i det her tilfælde, mener advokaten.

»På denne baggrund kan der rejses berettiget tvivl om, hvorvidt der overhovedet foreligger en vilkårsovertrædelse. Viser dette sig ikke at være tilfældet, vil der foreligge erstatningsansvar for kommunen«, forlyder det fra virksomheden, der altså rasler med sablen.

I brevet fremhæves det også, at Pankas indtil videre har været villig til at gennemføre forskellige foranstaltninger for at gøre lugtgenerne mindre for naboerne. Og at asfaltproducenten ønsker mere tid at sætte endnu flere tiltag i værk for at reducere lugten. Selvom det vil koste virksomheden mange penge.

»Både jeg og virksomheden henstiller derfor indtrængende til kommunen, at fristen forlænges som

anmodet (til sommeren 2021, red.) med henblik på at iværksætte yderligere lugtbegrænsende tiltag på virksomheden«, skriver advokat Håkun Djurhuus fra Bech Bruun.

Højere skorsten Noget af det, Pankas foreslår, er i en midlertidig periode på cirka seks måneder at forhøje anlæggets skorsten med fem meter. Det vil ifølge virksomheden være tilstrækkeligt til i perioden at nedbringe lugtgenerne til miljøgodkendelsens grænseværdi på fem lugtenheder.

I den mellemliggende vil Pankas iværksætte en række tiltag for at begrænse lugten på mere permanent basis. Det handler blandt andet om at indkapsle vognen, der trækker asfalten op i siloerne, og at etablere et nyt rensningsanlæg.

Forslagene er anbefalinger fra firmaet Force Technology, der har rådgivet Pankas i sagen.

Firmaet anbefaler også at føre en del af den luft, der skal ledes væk, igennem et aktivt kulfilter, før det udledes videre gennem virksomhedens afkast.

»Force Technology har for et andet asfaltanlæg opnået en luftreduktion på helt op til 90 procent ved at anvende denne teknik og vurderer, at metoden har et væsentligt potentiale til at reducere den samlede lugtemmission væsentligt«, skriver Bech Bruun på vegne af Pankas i brevet.

»Force Technology vurderer det som realistisk, at et nyt rensningsanlæg fokuseret på begrænsning af lugt vil kunne være driftsklart ultimo juni 2021«, lyder det i brevet.

Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at få en kommentar fra Pankas' administrerende direktør Poul Henning Jensen

