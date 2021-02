Diskussionen om for og imod dispensation til Pankas optog halvdelen af byrådsmødet. Foto: Jan F. Stephan

Pankas-sagen i detaljer - Det sagde de på byrådsmødet

Allerød - 28. februar 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Den helt store sag på torsdagens byrådsmøde handlede om dispensation eller ej til asfaltvirksomheden Pankas, der ved at inddæmme sine produktionsfaciliteter i erhvervsområdet Farremosen håber på at kunne reducere lugtgenerne fra asfaltværket betragteligt. Inddæmningen kræver dog en dispensation fra lokalplanen til at give Pankas tilladelse til at bygge 1,16 meter højere, end lokalplanen tillader, og det var det, politikerne skulle tage stilling til.

Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte for en dispensation. Det Konservative Folkeparti stemte imod, mens Vores Allerød undlod at stemme. Her er politikernes begrundelser, gengivet efter hvornår de først fik ordet i diskussionen, der optog cirka halvdelen af hele byrådsmødet.

Miki Dam Larsen (S)

"Den simple version er, at vi har en klar rådgivning fra vores advokat, der giver os en klar løsning om at give tilladelsen til at bygge 1,16 meter højere.

Så er der en politisk historik, hvor vi i byrådet (på et borgermøde, red.) blev spurgt i 2017 om, vi ville give dispensationer i Farremosen, og alle sagde nej, da der dengang ikke var nogen grund til det.

Men modstand mod dispensation giver kun mening, hvis det er til naboernes ugunst.

Min vurdering sagligt og politisk er klar. Vil vi tilgodese naboerne og reducere naboerne skal vi godkende det her."

Rasmus Keis Neerbek (EL)

"Det her er en sag, vi alle sammen helst havde været foruden. Vi vælger den mindst ringe løsning. Pankas lugter. Det er ingen i tvivl om, og det har de også selv erkendt. Pankas har foreslået en løsning, der svarer til lige knap tre Allerød Nyt i højden. Det er ekstremt provokerende, at Pankas, med al den viden de har om området, opfører et anlæg, som ikke lever op til de krav, de var bekendte med.

Vi har diskuteret sagen indgående i Enhedslisten. Genen fra lugten er langt større end de gener, en dispensation fra højdekravet vil give. Vi tror ikke, kommunen kan vinde en sag mod Pankas i det juridiske system. Derfor vælger vi at stemme for en dispensation. Bolden er spillet over på Pankas banehalvdel, nu har de bare at levere på lugten."

Martin Wolffbrandt (K)

- starter med at læse op fra den mindretalsudtalelse, som de konservative folkeparti kommer med i sagen, og som lyder:

"Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for dispensation. Byrådet lovede før valget i 2017 ikke at give dispensationer fra lokalplanen i Farremosen. Pankas var bekendt med de rammer, lokalplanen fastlægger, da de anlagde fabrik i Farremosen. De skal operere inden for de rammer, lokalplanen angiver. Pankas har oplyst, at de godt kan inddække optræksbanen inden for lokalplanens bestemmelser, men at det vil påvirke anlæggets ydeevne."

Derudover sagde han:

"Ingen, hverken politikere eller partier har tidligere tilkendegivet, at de ikke vil holde løftet fra 2017. Det er logisk, at Pankas skal finde en løsning inden for lokalplanens rammer. Læren må være, at man skal tænke sig godt om, før man udsteder løfter. Fortryder man, skal man ikke vente til jorden brænder, før man løber fra løfterne. I Konservative står vi ved. Ingen dispensationer fra Farremosen, ingen rysten på hånden. Vi holder hvad vi lover."

Lisbeth Skov (V)

"Jeg har været i Farremosen for at se, hvilken gene det vil medføre. Det, sammenholdt med udtalelser fra flere naboer, har gjort, at vi i Venstre stemmer for dispensationen. Venstre mener, at den rigtige beslutning er at reducere lugtgenerne mest muligt, helt i overenstemmelse med kommunens advokat. I relation til miljø vil jeg konstatere, at Venstre ikke ville stemme for en dispensation, hvis det var dårligt for miljøet. Det er ikke tilfældet."

Axel Nielsen (K)

"Jeg føler, at vi bliver kørt rundt i managen af Pankas. Det undrer mig, at de ikke lavede en inddækning fra starten. Var det fordi Pankas gik efter den hurtigste og billigste løsning og kalkulerede, at de ville få dispensationerne? Vi foreslår, at ansøgningen sendes tilbage med forslag om, at der fremsendes et revideret forslag fra Pankas. Pankas skal som alle andre operere inden for de regler, som lokalplanen foreskriver."

Merete Them Kjølholm (R)

"Jeg vil gerne gribe det, Axel siger, med, at vi skal arbejde inden for de rammer, man stiller lovgivningsmæssigt. Det kan godt være, at alle partierne på et borgermøde i 2017, jeg var ikke selv til stede, har sagt, at man ikke vil give dispensation. Men sagen er, at det kan man ikke sige, for det er efter min vurdering ulovligt. Det er det, fordi så har vi allerede forhåndsdømt en sag, inden den er kommet for en dommer eller bliver sagsbehandlet. Og det må vi ikke. Vi har nogle sags- og retsprincipper her i landet, som vi skal efterleve, herunder at de her virksomheder har ret til at søge dispensation og få deres sag behandlet. Derfor kan jeg kun sige, om det der er blevet sagt i 2017, at det har været vrøvl, og det har været vrøvl fra samtlige partier.

Vi stemmer for en dispensation, fordi det stiller borgerne bedre, forhåbentlig, fordi vi regner med, at det virker. Ellers har vi en anden situation."

Viggo Janum (Vores Allerød)

"Det er vigtigt, at vi som myndighed ikke skal kreere løsninger. Vi skal stille krav til Pankas, om at de overholder lokalplanen og miljølovgivningen. Som vi ser det, er det ikke et spørgsmål om enten/eller. Men det er det jo blevet til. Pankas skal overholde lokalplanen og overholde miljølovgivningen og ikke afgive lugt. Det er meget simpelt. Der har vi ikke som myndighed været skarpe nok, for nu sidder vi i en suppedas, hvor det er lige gyldigt, om man giver dispensation, eller ikke giver dispensation. Pankas har kørt rundt i manegen med os. Det er møj-ærgerligt. Vores vurdering er, at problemerne med Pankas både på kort og på lang sigt ikke vil ophøre, uanset dispensation eller ej.

Vi kan se, at de her problemer ikke bliver klaret i indeværende byrådsperiode. De rækker langt ind i den næste byrådsperiode. Derfor undlader vi at stemme, fordi vi ikke vil være til stede der (Vores Allerød har meddelet, at listen opløser sig selv efter indeværende byrådsperiode, red.)."

Lars Bacher (K)

"Jeg var en af dem, der prøvede at blive buhet ud i sidste byrådsperiode, fordi jeg talte for Pankas. Det gjorde jeg i tillid til de argumenter, der kom fra Pankas' side. Når Pankas nu kommer og siger, at nu vil vi have dispensation fra lokalplanen, så må vi sige, at den går så ikke. For når man er den professionelle part, når man har drevet asfaltkogeri i 80 år, hvis jeg ikke husker helt skævt, så har man opnået en kompetence og viden på området, der gør, at man ikke bagefter kan komme i god tro og sige, at nu vil vi godt ændre på tingene. Vi er borgernes repræsentanter. Pankas er repræsentanter for deres aktionærer. De kigger på afkast. Hvis de ikke kan leve op til de krav, der er, må de gå ned på ydeevnen og få et lavere afkast. Det er bare ærgerligt."

Olav B. Christensen (V)

"Det er nu dokumenteret, at Pankas ikke lever op til miljøkravene, men det var ikke noget, vi kunne forudse, og ikke noget, vi kunne gøre noget ved dengang. Situationen er alene, hvordan kommer vi videre herfra. Som andre har givet udtryk for: Sagen er enkel, hvis vi ikke giver dispensation, får vi ikke reduceret lugtgenerne og tilgodeset borgerne, der oplever lugtgenerne. Moralen er: lad os tage hensyn til borgerne. Lad Pankas tage ansvar for den drift de har, og få realiseret den løsning, som de har skitseret, og så tager vi den derfra.

Erik Lund (K)

"Jeg er meget enig med Olav i, at vi skal tage hensyn til borgerne. Vi er bare ikke enige om, hvad der er bedst. I synes, det er bedst at give dispensation. Vi synes, det er bedst for borgerne at sige nej til dispensation. Vi kan nok aldrig finde ud af, om vores holdning var den rigtige (fordi flertallet ønsker at give dispensation, red.), men vi kan finde ud af, om jeres holdning var den rigtige. Jeg tvivler på det."