Pankas har 14 dage til at reagere på det varsel om påbud, som Allerød Kommune sendte til virksomheden i torsdags. Derefter vurderer kommunen, om påbuddet skal træde i kraft. Foto: Allan Nørregaard

Pankas risikerer politianmeldelse

Talsmand for borgergruppen er bange for, at Allerød Kommune giver Pankas for lang snor. Men der vil blive fulgt op på det varsel om påbud, kommunen netop har sendt af sted, forsikrer borgmesteren. I yderste konsekvens med forbud eller politianmeldelse.

Allerød - 07. december 2020 kl. 06:18 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Torsdag dumpede der et varsel om påbud fra Allerød Kommune ind hos asfaltvirksomheden Pankas. Dermed anlægger kommunen en hård linje overfor virksomheden, mener borgmester Karsten Längerich (V). - Det er en meget hård linje, og det er sjældent, vi gør sådan noget. Det er rigtig kedelig, at vi er nødt til at gøre det, men det er vi altså. De lugtmålinger, der er blevet lavet, viser tydeligt, at der er lugtgener for naboerne. Det er jo en overtrædelse af vilkårene i Pankas' miljøgodkendelse, og så skal vi som myndighed reagere, siger han.

