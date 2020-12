Ifølge Pankas vil en indskrænkning af virksomhedens driftstid ikke være proportionelt med virksomhedens overskridelse af sin miljøgodkendelse. Det er noget af det, politikerne nu skal diskutere på et ekstraordinært byrådsmøde. Foto: Allan Nørregaard

Pankas med modangreb: Kommunen ude af proportioner

Allerød - 22. december 2020 kl. 15:20 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Asfaltvirksomheden Pankas mener ikke, at det er rigtigt, når Allerød Kommune hævder, at Pankas væsentligt overskrider grænsen for, hvor meget virksomhedens asfaltproduktion må lugte.

Det viser den aktindsigt, som Allerød Nyt har fået i Pankas' svar på det forvarsel om to påbud, som kommunen sendte til virksomheden i starten af december. Svaret er udarbejdet for Pankas af det store københavnske advokatfirma Bech-Bruun.

Heri kritiserer advokaterne altså på Pankas vegne kommunens påstand om, at Pankas' lugtemission væsentligt overskrider grænsen på fem lugtenheder per kubikmeter, som står i Pankas' miljøgodkendelse. Kritikken afvises dog af borgmesteren.

"Det er en væsentligt overskridelse. Det er der ingen tvivl om. Du kan prøve at spørge borgerne, som har sendt cirka 600 naboklager eller se i rapporten fra Teknologisk Institut, som også slår fast, at det er berettigede klager. Der er jo lugtgener," siger Karsten Längerich (V).

Allerød Kommune har nu valgt at indkalde byrådsmedlemmerne til et ekstraordinært byrådsmåde for at diskutere sagen.

"Vi har vurderet, at sagen bør behandles hurtigst muligt og ikke har godt af at vente til byrådets møde i januar. Derfor indkalder vi til et ekstraordinært byrådsmøde den 30. december," siger borgmesteren.

Pankas rasler med sablen Forvarslingen af de to påbud, som kommunen sendte Pankas, indeholder en indskrænkning af Pankas' driftstid, sådan at asfaltvirksomheden kun må være i drift mellem klokken 8-12:00 i hverdagene. Med udgangspunktet i påstanden om, at der ikke er tale om en væsentlig overskridelse af lugtemissionen går Pankas og Bech-Bruun på dette spørgsmål til modangreb. De skriver i svaret til kommunen:

"Det forvarslede påbud om indskrænkning af driftstiden til udelukkende at tillade drift på hverdage, og da kun i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl.12.00, vil derfor i realiteten være udtryk for et egentligt forbud mod drift uden for den stærkt begrænsede driftsperiode. Et sådant forbud vil i givet fald påføre virksomheden betydelige driftsproblemer og muligvis nødvendiggøre fuldstændig indstilling af driften i en periode svarende til den periode, hvor kommunen måtte opretholde forbuddet. Virksomhedens tab som følge af dette vil være betragteligt. Et sådant forbud vil derfor være disproportionalt og udgøre en overtrædelse af det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip."

Med andre ord: Kommunen bryder loven, hvis man indskrænker Pankas' driftstid, hævder Pankas gennem sine advokater.

"Det er ganske rigtigt et af de centrale spørgsmål i, hvordan vi som myndighed er forpligtet til at reagere. For hvad er proportionalt, og hvad er disproportionalt? Det er noget af det, kommunens advokat skal rådgive byrådet om, og som vil ligge til grund for den beslutning, byrådet skal træffe. Og det er derfor, at vi er nødt til at have vores advokat (advokatfirmaet Horten, red.) på. Med Bech-Bruun og Horten tror jeg, vi har to ud af tre af Danmarks førende miljølovgivningsadvokatfirmaer på den her sag," siger Karsten Längerich.

Allerød Nyt har været i kontakt med Pankas' administrerende direktør Poul Henning Jensen, men virksomheden ønsker ikke at kommentere sagen.