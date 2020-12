Pankas foreslår blandt andet at indkapsle båndet, der transporterer asfalten op i siloerne. Det vil kræve en dispensation fra lokalplanen, da byggeriet i så fald bliver højere. Byrådet drøfter sagen onsdag den 30. december. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Pankas kan fortsætte med at lugte i flere år efter påbud

Uanset hvad Allerød Kommune gør, må borgerne leve med lugtgener fra Pankas i en rum tid endnu. Selv ikke et påbud kan på kort sigt stoppe lugten fra asfaltfabrikken i Farremosen.

Allerød - 23. december 2020 kl. 17:07 Af Anne-Mette Rasmussen

Selv hvis Allerød Kommune vælger at gennemføre det påbud, som blev varslet for Pankas for knap tre uger siden, kan asfaltfabrikken på lovlig vis blive ved med at lugte måske helt op til et par år. For klager Pankas over påbuddet, har klagen opsættende virkning i den tid, klagen behandles.

Det betyder, at virksomheden ikke skal efterkomme påbuddet, så længe klagesagen verserer. Og lugtgenerne kan altså fortsætte i en periode på måske helt op til et par år. Ifølge Allerød Kommune er den gennemsnitlige klagebehandlingstid på et år til halvandet.

Omvendt har Pankas i sit svar til det varslede påbud tilkendegivet, at virksomheden vil sætte gang i forskellige tiltag, som kan reducere lugten, i løbet af de næste seks-syv måneder. Hvis Allerød Kommune vælger at udsætte fristerne i forhold til varslet. Uanset hvad kommunen gør, kommer borgerne altså til at leve med den generende lugt fra asfaltværket et stykke tid endnu.

Hvad der bliver kommunens næste skridt i sagen, skal byrådet tage stilling til på et ekstraordinært møde på onsdag den 30. december. Byrådet skulle ellers først mødes igen i slutningen af januar, men fordi der er et politisk ønske om fremdrift i sagen, har borgmester Karsten Längerich (V) og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S) bedt om at få sagen behandlet på et ekstraordinært møde.

Juridisk rådgivning Det er Allerød Kommune, der skal sørge for, at vilkårene i asfaltfabrikkens miljøgodkendelse bliver håndhævet. Samtidig er kommunen underlagt lovens regler og afgørelser, som følger retspraksis. Håndhævelse af vilkårene efter miljøbeskyttelsesloven skal derfor være proportionale.

Det er altså en kompliceret sag, som byrådet skal tage stilling til, og derfor får kommunen nu hjælp fra en topadvokat indenfor miljøspørgsmål.

- Vi skal som byråd træffe beslutning i en svær myndighedsbehandlingssag, hvor både lovgivningen og retspraksis er kompleks. Jeg ønsker, at vi træffer en beslutning, der sikrer, at naboernes uacceptable lugtgener minimeres hurtigst muligt. Vi har derfor søgt bistand hos en af landets førende miljøadvokater, der har erfaring fra tilsvarende sager, siger Karsten Längerich.

Også Miki Dam Larsen er optaget af, at Pankas får gjort noget ved den generende lugt fra asfaltproduktionen.

- Lugtgenerne er uacceptable, men nu er vi nået dertil, hvor den faglige dokumentationen af de væsentlige gener foreligger. Vi skal være skarpe i opfølgningen, og vi skal skærpe vores tilsyn og følge tæt op på fremdriften i, at virksomheden også etablerer tilstrækkelige tiltag, der kan reducere lugtgenerne, siger han.

Pankas' forslag Allerød Kommune sendte i begyndelsen af december måned to forvarsler om påbud til asfaltvirksomheden Pankas. Det skete, efter flere lugtrapporter havde dokumenteret, at asfaltfabrikken lugter mere, end den har lov til ifølge sin miljøgodkendelse. Overskridelserne gælder både lugt fra skorstenen og fra de såkaldte diffuse kilder.

Pankas har i sit svar til Allerød Kommune, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i, foreslået forskellige tiltag, som man mener vil kunne dæmpe lugtgenerne. Det er blandt andet en midlertidig forlængelse af værkets skorsten med fem meter, en indkapsling af det bånd, der transporterer asfalten op i siloerne og etableringen af et nyt rensningsanlæg, der kan rense lugten med et aktivt kulfilter.

Allerød Kommune meddeler i en pressemeddelelse, at de endelige afgørelser vil blive meddelt til virksomheden umiddelbart efter byrådsmødet på onsdag.