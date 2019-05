Pankas er klar til at gå i gang med anlægsarbejdet til sin nye asfaltfabrik i Farremosen. Det sker i denne uge, har virksomheden via sin rådgiver oplyst til erhvervsområdets nærmeste naboer. Foto: Allan Nørregaard

Pankas går i gang med at bygge

Allerød - 02. maj 2019

I februar fik asfaltvirksomheden Pankas både miljøgodkendele og byggetilladelse til byggeriet af sin nye asfaltfabrik på erhvervsområdet ved Farremosen. Og nu er virksomheden klar til at gå i gang med anlægsarbejdet.

I et brev til de nærmeste naboer skriver Pankas' rådgiver Dines Jørgensen & Co, at anlægsarbejdet går i gang i denne uge, og at etableringen af selve asfaltfabrikken forventes påbegyndt omkring uge 35.

»På vegne af Pankas A/S skal vi hermed orientere om, at anlægsarbejdet for etablering af ny asfaltfabrik i Farremosen igangsættes i denne uge. Anlægsarbejdet er planlagt til at foregå i perioden fra uge 18 til 35. Etablering af asfaltfabrikken mv. er planlagt til at foregå i perioden fra uge 35 til 48«, står der i brevet, hvori det også er anført, at støjvolden mod erhvervsområdets naboer på Farremosen vil blive prioriteret som noget af det første.

Samtidig med at Pankas sætter spaden i jorden, er retssagen imod Allerød Kommune om lokalplanens gyldighed, blevet udsat. Den skulle have fundet sted lige efter påske, men er blevet udsat til november måned. Der er afsat to retsdage til sagen, som kommer til at køre ved Retten i Hillerød den 19. og den 20. november.

Om udsættelsen af sagen oplyser Allerød Kommune følgende:

»Sagen er primært blevet berammet på ny grundet mange nye oplysninger fra den anden part, kort tid inden fristen for sagens skriftlige forberedelse udløb. Grunden til at det først bliver til november skyldes rettens kalender«.

Det er borgergruppen »En grøn kommune går i sort«, der har hevet kommunen i retten, fordi den mener, at lokalplan 3-392, som gælder for erhvervsområdet ved Farremosen, ikke er gyldig. Og i borgergruppen noterer man sig, at Allerød Kommune ikke lader til at have travlt med at få retssagen afviklet.

- Nu går Pankas i gang med at bygge derude, og når først byggeriet står der, så står det der jo. Så bliver det svært at ændre på, selvom retssagen ender i vores favør, siger Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen.

