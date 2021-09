Se billedserie Pankas må fortsat producere asfalt i Farremosen - indtil videre frem til den 17. december. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Pankas-frist udskudt til december

På et ekstraordinært byrådsmøde besluttede et flertal at give Pankas mere tid til at dokumentere, at man har mindsket lugtgenerne fra asfaltfabrikken

Allerød - 01. september 2021

Medlemmerne af Allerød Byråd var mandag aften indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde med kun et punkt på programmet: Pankas.

Politikerne skulle beslutte, om de ville forlænge suspensionen af håndhævelsen af det standsningspåbud af virksomhedens asfaltproduktion, som byrådet vedtog den 13. august. Dengang vedtog man altså, at Pankas skulle stopppe sin produktion, men udskød med det samme håndhævelsen af denne beslutning. Et flertal i byrådet vedtog, at suspensionen forlænges frem til 17. december i år. Altså må Pankas fortsat producere sin asfalt frem til den dato og - hvis man leverer den ønskede dokumentation - også bagefter.

Har kun lavet to ud af tre målinger Baggrunden er, at Pankas var blevet pålagt at lave tre lugtmålinger efter, at virksomheden brugte det første halvår af 2021 på at installere de foranstaltninger, der skal inddæmme og rense lugten fra asfaltproduktionen, så den ikke generer naboerne. Men Pankas har kun fået foretaget to målinger siden det nye anlæg stod klar - ifølge virksomheden selv fordi forholdene for at lave den tredje måling ikke har været til stede.

Allerød Kommune har haft virksomheden Teknologisk Institut til at vurdere den rapport om lugtudslippet, som Pankas har fået foretaget på baggrund af blandt andet de to omtalte målinger.

Teknologisk Institut konkluderer blandt andet, "at resultaterne af lugtanalyser fra de faste afkast og fra observationerne viser, at rensningen fungerer, og at der er sket en signifikant reduktion af lugt fra anlægget, hvorved der er en indikation på en sikker overholdelse af krav i påbud."

Derudover oplyser kommunens forvaltning, at antallet af klager over lugtgener er faldet i forhold til, før Pankas ændrede sit produktionsanlæg. Det er på den baggrund, at forvaltningen foreslog at forlænge fristen, og et flertal vedtog at følge anbefalingen.

Pankas' fabrik ligger i erhvervsområdet Farremosen, tæt på Allerød Syd-frakørslen på Hillerødmotorvejen. Foto: Allan Nørregaard

"Jeg kan ikke fjerne en suspension af standsningsforbuddet. Det vil være disproportionalt, det er også det, vores advokat siger," sagde borgmester Karsten Längerich (V).

Her henviste borgmesteren til, at Pankas har raslet med sablen og truet med at starte en retssag mod kommunen, hvis denne gennemførte standsningspåbuddet på den nuværende baggrund. En baggrund som kommunens egen advokat altså vurderer er for spinkel til, at man kan kræve asfaltproduktionen hos Pankas stoppet - og vinde en sag om tvisten i retten.

"Tre er ikke lig med to" Konservative stemte imod.

"Det er selvfølgelig glædeligt, at det nu går en bedre vej med lugtgenerne, men tre er ikke lig med to, og vi gav påbud om tre målinger," sagde de konservatives Martin H. Wolffbrandt.

Vores Allerøds Viggo Janum undlod at stemme.

"Jeg så gerne, at vi ikke sætter datoer på, fordi vi har før sat tidsrammer, der ikke er overholdt. Derfor så vi gerne en åben tidsramme," sagde han.

Borgmester Karsten Längerich forklarede efterfølgende over for Allerød Nyt, at beslutningen om, at suspensionen forlænges frem til den 17. december, sker på baggrund af rådgivning fra Teknologisk Institut.

"De siger, at man skal bruge to-tre måneder på at være sikker på, at man kan lave en måling, der er helt rigtig," sagde borgmesteren.

Pankas skal levere sin dokumentation den 18. november, hvorefter kommunen altså har vurderet, at den skal bruge frem til 17. december for at tjekke dokumentationen. Den 18. november er to dage efter det kommende kommunalvalg.

"Valgdatoen har overhovedet ikke spillet ind på fastsættelsen af datoerne," siger Karsten Längerich.