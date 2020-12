Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Virksomhed får frist til at nedbringe lugt

Allerød - 30. december 2020 kl. 12:51 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

På et ekstraordinært byrådsmøde onsdag formiddag besluttede et enigt byråd, at give Pankas frist til henholdsvis den 1. juli og den 1. august til at nedbringe lugtgenerne fra asfaltværket i Farremosen og til at dokumentere, at miljøgodkendelsen overholdes.

Kommunen forvarslede i begyndelsen af december et påbud til Pankas, fordi lugtrapporter dokumenterede, at virksomhedens produktion af asfalt lugter mere, end den må i forhold til miljøgodkendelsen.

Som et svar på forvarslerne, gav Pankas udtryk for, at de vil iværksætte forskellige tiltag, der reducerer lugtgenerne, så virksomheden kan holde sig under grænseværdierne og overholde vilkårene i miljøgodkendelsen.

Virksomheden har tilkendegivet, at det vil tage seks-syv måneder at gennemføre tiltagene, og den tid har byrådet nu besluttet at give virksomheden.

- Alle virksomheder i kommunen skal overholde vilkårene i deres miljøgodkendelser. Pankas har sagt, at de vil iværksætte forskellige tiltag, der inden den 1. juli 2021 gør, at de kan overholde deres miljøgodkendelse. Derfor fastholder kommunen påbuddet, men ikke et disproportionalt påbud om kortere driftstider. Det er virksomhedens ansvar at gennemføre tiltagene, herunder at få ansøgt om eventuelle tilladelser, og kommunen har endnu ikke modtaget nogle ansøgninger. Der indføres samtidig et skærpet tilsyn med virksomheden, blandt andet for at sikre fremdrift, siger borgmester Karsten Längerich (V) umiddelbart efter byrådsmødet.

Han beskriver det sådan, at kommunen nu er i gang med et sejt træk for at reducere lugtgener fra Pankas.

- Jeg er klar over, at processen er lang for de naboer, som generes af lugten fra virksomheden. Nu har et enigt byråd valgt at følge indstillingen, fordi der i sagen argumenteres for, at dette er den mest sandsynlige vej til hurtigst muligt at begrænse lugtgenerne for naboer - og samtidig er en beslutning, som vurderes at være proportional. Kommunen udsættes hermed ikke for unødvendige risici i forbindelse med erstatningskrav. Jeg er glad for, at et enigt byrådet traf en velovervejet beslutning i dag, siger Karsten Längerich.

Kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen søgt rådgivning fra en af landets dygtigste miljøadvokater for at være sikker på, at juraen er i orden.

Påbuddet til virksomheden om at fjerne lugtgenerne for naboer fastholdes altså, og fristen for opfyldelsen af påbud er sat til den 1. juli 2021. Fristen for at virksomheden dokumenterer overholdelsen af miljøgodkendelsens vilkår er den 1. august 2021.

»Det er efter kommunens rådgivning den vej, naboerne hurtigst muligt får en reduktion i lugtgenerne«, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

På mødet onsdag formiddag besluttede byrådet desuden, at der skal føres et skærpet tilsyn med Pankas. Det vil sige, at virksomhedens drift og evne og vilje til at gøre noget ved lugtgenerne følges meget tæt i den kommende tid.

Afgørelserne afsendes til virksomheden hurtigst muligt i denne uge, oplyser Allerød Kommune.