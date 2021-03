Så er der påskeskattejagt i Blovstrød Kirke. Foto: Flemming Nyberg

Send til din ven. X Artiklen: Påskeskattejagt i Blovstrød: Æggeløb og påskevandring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Påskeskattejagt i Blovstrød: Æggeløb og påskevandring

Allerød - 22. marts 2021 kl. 18:56 Kontakt redaktionen

Påske Så er det tid til påske. Blovstrød Kirke havde stor succes med en fastelavnsskattejagt og laver nu en tilsvarende og større påskeskattejagt 27. og 28. marts - begge dage fra klokken 10.00 til 13.00.

"Vi oplevede en kæmpe interesse for vores skattejagt til fastelavn og var meget kede af, at vi måtte afvise nogen. Derfor har vi nu lavet en endnu større påskeskattejagt og spredt den over to dage," siger børnemedarbejder Ulla Petersen.

Påskeskattejagten gælder om at samle viden om påske for at nå frem til skatten. Undervejs spiser man blandt andet brød med Jesus, kommer med Jesus helt ind i gravens mørke og fortsætter ud i lyset i et hav af påskeliljer. Og derimellem er skattejagten krydret med masser af sjov med æggeløb for hele familien, besøg af påskeharen og en stor udendørstegneserie som finale, skriver Blovstrød Kirke i en pressemeddelelse.

Skattejagten tager omkring 45 minutter og er for alle. Tilmelding er senest 24. marts til sognegårdsbestyrer Hanne Dal på hada@km.dk. Skriv deltagerantal samt hvilken af de to dage man ønsker at deltage. Skriv også gerne, hvis barnet ikke tåler mælkechokolade.