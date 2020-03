De værnepligtige på blandt andet Høvelte Kaserne tilbageholdes, og det kritiseres nu af pårørende. Blandt andet fordi flere af soldaterne er syge. Foto: Allan Nørregaard

Pårørende kritiserer at tilbageholdte syge soldater ikke testes

Allerød - 23. marts 2020 kl. 09:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsvaret besluttede torsdag den 12. marts at tilbageholde næsten 700 soldater fra Den Kongelige Livgarde på kasernerne i Høvelte og i København for at undgå spredning af corona-smitte. Det bliver kritiseret af flere pårørende, skriver dr.dk.

Kritikken falder blandt andet fordi, der inde på kasernerne er en del syge med influenzasymptomer. Men de er ikke blevet testet for, om de er smittet med corona-virus.

- Det er vanvittigt, lyder det fra Jesper Rondé til DR. Han har en familierelation til en værnepligtig, som i øjeblikket gør tjeneste i Den Kongelige Livgarde.

Han peger på, at regeringen har opfordret til, at man holder afstand til hinanden.

- Alle soldater er beordret ind på kasernerne og har udgangsforbud, mens resten af samfundet tilretter sig. Det er i stærk kontrast til det, vores statsminister siger, og hvis nogle derinde får corona, kan det jo eksplodere, siger Jesper Rondé, der selv har 17 års erfaring fra Forsvaret.

Ifølge Livgardens oplysninger til DR Nyheder har 48 af de værnepligtige været syge med hoste, forkølelse og influenzasymptomer. Men ingen af dem er blevet testet. Vibeke von Westphal, der er overlæge på Høvelte Kaserne, siger til DR, at der ikke mistanke om, at de syge er smittet med corona-virus.

- Det bygger jeg på de symptomer, de har, og den tilstand, de er i. Men vi er i tæt dialog med Hillerød Sygehus, så hvis vi har nogle, som vi er i tvivl om, følger vi de anvisninger, vi får derfra, siger hun.

Overlæge Vibeke von Westphal understreger, at man tager sig af de syge på bedste vis, og at der er taget forholdsregler på kasernernes infirmeri.

- De indlagte ligger på fire-sengsstuer, hvor der er god plads mellem sengene, og de fire deler bad og toilet. Hvis nogen har været mere syge, altså mere dårlige og har haft feber, så har de ligget på enestuer, siger hun.

Chefen for den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, siger i et interview med DR, at det var den rigtige beslutning at beordre soldaterne til at blive på de to kaserner.

- Hele operationen gik ud på, at vi kunne nå at færdiguddanne soldaterne, så de kunne rotere ind på vagtkompagniet og overtage vagten som planlagt. For at nå det, skal vi bruge uddannelsestid. Hvis vi havde ladet soldaterne tage hjem og møde alle mulige smittekilder i samfundet og ryge 14 dage i karantæne, så ville vi ikke kunne færdiguddanne dem, siger Mads Rahbek med henvisning til det hold soldater fra Høvelte Kaserne, som snart skal rotere ind på Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot.

- Vi kan se på antallet af syge, at det var den rigtige beslutning, vi tog. Vi har et sygefravær i øjeblikket, som ligger en lille smule over normalen for årstiden for de her hold, som har meget udendørstjeneste under vinterforhold. Men det er ikke noget, der gør, at vi er forhindret i at løse opgaven, og det var det, det hele handlede om, siger han.

Han erkender, at Livgarden ikke har kommunikeret godt nok udadtil i begyndelsen, men at man hele tiden prøver at tilpasse sig de retningslinjer, som myndighederne udsteder.

De soldater, der har haft udgangsforbud, vil fra næste uge få nogle fridage og kunne tage hjem på skift. skriver DR Nyheder.