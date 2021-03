På græs igen: Se billederne og læs hvorfor fodbold ikke bare er fodbold

Se billedserie I en af opvarmningsøvelserne lærer spillerne at "bruge kroppen", som det hedder i fodbold. Når man løber ved siden af en modspiller, må man ikke skubbe med underarmen, men gerne med overarmen. Lige i det her tilfældet bruges der vist også lidt underarm. Foto: Kim Rasmussen

Allerød - 13. marts 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Den gyldne martssol er ved at sænke sig over Lynge-Uggeløse Idrætsforenings anlæg, da Allerød Nyt kommer forbi.

Det er sent torsdag eftermiddag, og det store vintergræsgrønne anlæg er helt tomt, bortset fra nede på kunstrgræsbanen. Her render en stor gruppe 15-16-årige drenge rundt og spiller bold med stor iver.

Allerede et godt stykke væk kan man fornemme, at stemningen er god. Der bliver snakket lystigt, mens der spilles. Der mobbes kærligt og her hersker en generel hyggelig stemning.

Trænerne har også savnet det Drengene på LUI's U17 ville normalt træne tre gange om ugen, hele året, så pausen siden midten af december har været hård, og de har savnet at spille, lader cheftræner Henrik Thomsen forstå.

"Vi har sgu også savnet det," tilføjer assistenttræner Christoffer Friis Pedersen med henvisning til ham selv og cheftræneren.

"Det er også vores ventil. Der er en særlig jargon af, hvad man måske kan kalde mandehørm, som vi ikke får andre steder," erkender Henrik Thomsen.

Formen er ikke, hvad den har været efter små tre måneders ufrivillig pause, men alligevel garanterer cheftræner Henrik Thomsen, at den ikke skal stå på hård "syretræning". Det skal være sjovt at spille fodbold.

Bortset fra en boomblaster, der med trods alt moderat lydstyrke skaber et baggrundslydtæppe af ungdomspopmusik, (det havde vi altså ikke i min tid) bringer atmosfæren med det samme denne skribent tilbage til mine egne glade teenagedage på banerne, hvor fodbolden var et helle fra den komplicerede teenagetilværelse. Med nostalgien pumpende i blodet (og i tasterne, mens disse linjer skrives) er det ikke svært at sætte sig ind den gensynsglæde, disse unge drenge og de to midaldrende trænere, ej at forglemme, må føle nu, efter det lange coronafravær.

Fællesskabet med drengene En af spillerne, 16-årige Mikkel Munk Hyldborg, formulerer det klart og nøgternt:

"Det er dejligt at komme ned til drengene igen".

Jeg har hevet ham til side fra træningen sammen med ligeledes 16-årige Rasmus Hørslev Thomsen, cheftrænerens søn. Både Mikkel og Rasmus startede i LUI som femårige, hvor Henrik Thomsen også begyndte sin trænerkarriere. Mange af de andre spillere har også været her siden, de var fem, så de kender hinanden på godt og ondt.

"Det er fedt at opleve fællesskabet igen," siger Rasmus Hørslev Thomsen.

En spiller dukker sig for en fodbold, der suser gennem luften, mens blandt andre cheftræner Henrik Thomsen (yderst til højre) ser til. Foto: Kim Rasmussen

Jeg spørger dem lidt ind til, hvad de har lavet under nedlukningen, og om de har holdt sig igang, eller hvordan. Jojo, de har løbet nogle ture og spillet lidt med vennerne, fortæller de. Da jeg fortæller, at Henrik Thomsen lige har fortalt, at de er i "dårlig form", åbner de lidt op. Der er gået en del timer med at spille computer, indrømmer de begge.

"Teknikken svigter lidt," erkender Rasmus Hørslev Thomsen.

"Formen kunne være bedre," erkender Mikkel Munk Hyldborg.

Sjov i stedet for syre Trods den naturlige formdyk, der ligger i at gå fra tre til nul fodboldtræninger om ugen, har cheftræner Thomsen ingen planer om at høvle drengene igennem en gang hård løbetræning her fra den forsinkede sæsonstart af. Det har han også skrevet en mail om til de andre trænere.

"Det jeg skrev var: Fokuser nu på, at det skal være sjovt for dem at komme tilbage, selv om de er i super dårlig form. Vi skal ikke igennem det der syretræning, det vil også gøre, at nogle af dem i periferien af holdene ikke gider at komme. De her spillere har været væk længe og glædet sig til at komme tilbage. Det skal være sjovt at spille fodbold," siger han.

Der var meget at juble over efter endelig at komme tilbage på fodboldbanen. Foto: Kim Rasmussen

Det er ikke uden en vis misundelse, at jeg forlader LUI's område, mens skyggerne bliver lange. Trætoppene langs anlægget er stadig gyldne og den blå himmel står frostklar og smuk i de par plusgrader, der stadig er tilbage, nu hvor det er blevet aften.

Lige her og nu på dette sted i Lynge er genåbningsglæden meget reel.