PP Møbler bag dronningens nye stole

PP Møblers medstifter, den snart 97-årige Ejnar Pedersen, har været en stor drivkraft i forhold til at lave en efterfølger til Kongehusets guldfarvede taffelstol, som han i 30 år har drømt om at få skiftet ud.

De nye stole er grå, og sædet er flettet af mørkerøde gjorde i stof. Stolene er malet tre gange. De to første gange sprøjtemalet, den sidste gang håndmalet. Det betyder blandt andet, at det er nemmere at reparere dem, hvis de får en skramme. Skrammen kan males op i hånden, i stedet for at hele stolen skal sprøjtemales på ny.