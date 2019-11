I dag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Allerød skal købe fem pavilloner, som kommunen hidtil har lejet og bruger til flygtningeboliger. Alt efter hvor lang tid kommunen får brug for boligerne fremover, kan det vise sig at være en økonomisk fordel at købe i stedet for at leje. Foto: Allan Nørregaard

Overvejer køb af flygtningeboliger

I fire år har Allerød Kommune lejet en række pavilloner til at huse kommunens flygtninge. Blandt andet ni på Sportsvej. To af de ni er allerede blevet nedlagt, og nu skal yderligere to tages ned, fordi antallet af flygtninge, som kommunen modtager, er faldet.

Leje af flygtningepavilloner kan blive så dyrt for Allerød Kommune, at det bedre kan betale sig at købe dem. Derfor overvejes et køb.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her