En næstkommanderende fra den kongelige livgarde var i marts på anklagebænken tiltalt for at have brugt et militært køretøj til privat brug. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Oversergent straffet for at låne militært køretøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oversergent straffet for at låne militært køretøj

35-årig næstkommanderende fra den kongelige livgarde lånte et militært køretøj og glemte at aflevere det tilbage.

Allerød - 17. maj 2020 kl. 16:05 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig næstkommanderende fra den kongelige livgarde blev fanget i novemberkulden, da hans bil gik i stykker, umiddelbart efter han var kørt fra sit hjem i Lynge. Han var på vej til København og fik en pludselig indskydelse. For ikke langt fra, hvor han stod, lå Høvelte Kaserne, og der vidste den næstkommanderende, at der var masser af køretøjer at tage af.

Så han kørte til kasernen i den ødelagte bil, lagde vej forbi kontoret og nuppede en nøgle til et af kasernens militære køretøjer. Men udlånet trak ud, og en uge efter blev køretøjet fundet på den næstkommanderendes arbejde på kasernen i København.

Derfor var 4. marts i Retten i Hillerød tiltalt for uberettiget at have brugt et militært køretøj til privat kørsel. Den 35-årige erkendte sig skyldig, men forklarede i retten, at det ikke var unormalt at låne kasernernes køretøjer i ny og næ, fremgår det af dombogen.

»Det er ikke uhørt at man låner et militært køretøj. Det var der kultur for i nødstilfælde. Det var hans mening at aflevere det mandag morgen. Han havde imidlertid ikke nået at få gjort den ren, og derfor trak det ud«, står der i referatet af den næstkommanderendes forklaring, hvor det desuden fremgår, at retten fandt den 35-årige skyldig.

Han blev derfor idømt 14 dages betinget fængsel og blev desuden pålagt at betale en bøde på 3000 kroner samt sagens omkostninger.