Over 300 til koncert med Livgarden

Borgmester Jørgen Johansen takkede alle medvirkende og fremmødte, og han fortalte, at det var syvende gang med Livgardens Musikkorps i Lillerødhallerne, og han kaldte det for en af Allerøds stolte traditioner ved vintertid.

»Jeg må simpelthen dele min begejstring over, at vi i aften får fornøjelsen af at opleve én af Danmarks største jazzsangere, Cæcilie Norby. Jeg er sikker på, at med Cæcilies udtryksfulde vokal venter der en smuk aften. Til aftenens koncert har vi samtidig fornøjelsen af at opleve den japansk-danske dirigent, Martin Nagashima Toft.