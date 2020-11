Over 200 har diabetes uden at vide det

Du kan gøre meget for at forebygge type 2-diabetes, hvis du kender din risiko. Derfor opfordrer Diabetesforeningen alle til at tage en risikotest op til verdens diabetesdag lørdag 14. november

"I Allerød Kommune går 269 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 1.275 skønnes at have prædiabetes, som betyder, at de har meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes. Type-2 diabetes udvikler sig som regel så langsomt, at alt for få opdager sygdommen i tide. Det er alvorligt," siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo og fortsætter: