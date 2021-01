Se billedserie Plejehjemsbeboerne i Allerød er blevet vaccineret og kan se frem til at få det andet stik den 31. januar. Lige nu er ingen smittede, efter at smitten omkring nytår var høj og desværre også kostede liv. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Otte plejehjemsbeboere er døde med covid-19

Fem beboere på Engholm Plejcenter og tre beboere på Lyngehus Plejcenter har mistet livet med covid-19 de seneste uger. Pt er ingen plejehjemsbeboere smittet.

Allerød - 19. januar 2021 kl. 17:51 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

For få uger siden var coronasmitten tårnhøj på Allerød Kommunes plejecentre. Især Engholm Plejecenter var hårdt ramt med 26 smittede beboere, over halvdelen af beboerne, og mere end 20 smittede medarbejdere.

Og corona-smittens indtog på kommunens plejehjem fik desværre store konsekvenser, da otte beboere nu er døde med covid-19. Det drejer sig om fem beboere på Engholm Plejecenter og tre beboere på Lyngehus Plejecenter.

- Det er rigtig trist, at otte beboere er døde med covid-19, siger Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Ingen smittede Mens der på den front altså er triste nyheder for kommunen, så er det til gengæld en god nyhed, at der pt ikke er nogen smittede beboere på kommunens fem plejecentre Engholm, Mimosen, Skovvang, Lyngehus og Skovvang Demensplejecenter.

Samtidig er kun få medarbejdere lige nu smittet. Det er to på Mimosen, en på Engholm samt en på Skovvang Demensplejecenter, oplyser Allerød Kommune.

At man har fået så godt bugt med smitten betyder, at besøgsforbuddet på Skovvang Plejecenter, hvor der slet ikke er nogen smittede, blev ophævet i mandags. Samtidig afventer kommunen, at det samme vil ske på Lyngehus Plejecenter, som også er uden smitte.

Udvalgsformanden er naturligvis glad for den nedadgående udvikling i smitten.

- På Engholm var det meget massivt, så det er imponerende flot, at det er lykkedes at få det helt ned. Og det er godt for alle, at vi nu kan vende tilbage til en mere normal tilstand blandt andet med faste medarbejdere, siger han og fortsætter:

- Fordi medarbejderstaben også var hårdt ramt, blev vi nødt til at låne medarbejdere fra de andre plejecentre for at dække ind. Så der har været tale om nødberedskab. Derfor er det dejligt at komme tilbage til de faste medarbejdere, der kender hverdagen og beboerne. Det skaber en tryghed for både for medarbejderne og ikke mindst beboerne.

Flere besøgende Også i forhold til besøg bliver tilstandende nogle steder lidt mere normale. Eller i hvert fald mindre restriktive. Det er der helt sikkert også mange, der glæder sig over.

- Med det ophævede besøgsforbud må man få tre pårørende på besøg i sin bolig i modsætning til kun én. Og der er mulighed for at mødes med flere udenfor. Så det er en kæmpe lettelse hele vejen rundt med faldende smitte og ophævet besøgsforbud, siger Jesper Holdflod Pallesen.

På Engholm Plejecenter er der fortsat besøgsforbud.

På ét plejecenter, Mimosen, er det igennem hele perioden lykkedes at gå fri af smitte blandt beboerne.

Mimosen er et demens-plejecenter med 24 beboere.