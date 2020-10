Orienteringsløbere hædret

Allerød Orienteringsklub udklækker mange talenter, og 12 af de bedste fik i går en hædersbevisning af borgmester Karsten Längerich. Pressefoto

Allerød - 06. oktober 2020 kl. 10:39 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

I år bliver der ingen stor fest på rådhuset i forbindelse med Allerød Ungdomsfondens Prisuddeling. I stedet besøger borgmesteren de forskellige foreninger, der har unge talenter, som har vundet priser sidste år. Mandag aften tog borgmester Karsten Längerich hul på sin rundtur til foreningerne, da han besøgte Allerød Orienteringsklub, der sidste år vandt et hav af priser med hjem til klubben og kommunen.

Hæderen går til unge under 25 år, der enten har vundet et sjællandsmesterskab eller danmarksmesterskab i 2019, eller som har vundet gulv, sølv eller bronze ved et nordisk-, europa- eller verdensmesterskab i 2019.

- Det er fantastisk at få lov til at være en del af sådan en hyldest af lokale, unge og dygtige sportsfolk og ledere. Men udover at hylde store sportspræstationer, så kan vi også prise os lykkelige over, at Allerød har så mange forskellige foreninger fyldt med frivillige, der alle er med til at skabe en sjov og lærerig tilværelse for alle, sagde Karsten Längerich i går aftes og fortsatte:

- Allerød Ungdomsfondens Prisuddeling er helt særlig, da det er en pris, som man ikke bare vinder ved et tilfælde. Det er hårdt arbejde - og ikke bare i løbet af et stævne i en weekend, eller i løbet af en uge med træning. Det er derimod gennem en længere periode - og måske endda størstedelen af ens fritid helt fra barnsben af. Uden hårdtarbejdende ledere, frivillige og unge ville der ikke eksistere så stort, bredt og stærkt et foreningsliv i Allerød. Det engagerer mange af os Allerød-borgere, og holder os glade og sunde - og for det, vil jeg gerne sige jer alle tak, sagde han.

Han takkede derefter også alle dem, der gør meget for at skabe stærke fællesskaber i Allerød.