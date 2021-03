Orienteringslløb a'la corona-style

"I år er familie & motionsorientering dog afviklet lidt anderledes, end det plejer, idet det har været nødvendigt at tilpasse det til corona-situationen. Familie & motionsorientering er derfor blevet til et selvbetjeningsarrangement. Hver søndag er der blevet sat poster ud til nye ruter i Tokkekøb Hegn eller Ravnsholt, og der har også været et enkelt byløb rundt i Blovstrød. Hvor der de tidligere år har stået klubmedlemmer parat ved start for at dele kort ud og hjælpe, så har der i år blot stået tre kasser med kort til de forskellige ruter," skriver Allerød Orienteringsklub i en pressemeddelelse.