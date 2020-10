Interesseorganisation vil gerne i kontakt med ildsjæle i Allerød. PR-foto

Organisation er på udkig efter ildsjæle i Allerød

"Skolen i virkeligheden" vil gerne i kontakt med vidende sjæle

Allerød - 29. oktober 2020 kl. 07:01

"Kender du en allerødborger, der elsker at kigge på fugle, er vild med at nørde aktier, bruger timevis på at farve garn eller noget helt fjerde? Hvis hun eller han samtidig elsker at fortælle om det, så vil skoleportalen Skolen i Virkeligheden meget gerne høre fra vedkommende."

Sådan skriver organisationen Skolen i Virkeligheden i en pressemeddelelse. Allerød er én af i alt 11 af landets kommuner, hvor skoleportalen gerne vil høre fra ildsjæle, der kan hjælpe til med at få skolebørn til at vide mere om virkeligheden.

"Skolen i Virkeligheden er en non-profit webportal, som i dag har omkring 2.200 tilbud, der hjælper skolelærere med at få deres elever med ud i virkeligheden eller få virkeligheden ind i skolen. Portalen vil gerne have endnu flere med, og der er derfor godt nyt at hente til alle Allerøds bedste fortællere, lokalforeninger, selvudnævnte eksperter og originaler, for det er netop dem, skoleportalen er på udkig efter," står der.

" Man behøver ikke at være professor i noget som helst for at være en del af Skolen i Virkeligheden. Det allervigtigste er, at man kan formidle og fortælle om emnet."

Hvis man er interesseret, kan man se mere på www.skolenivirkeligheden.dk/ildsjæl

